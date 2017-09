Il lato B della fantascienza

Filiberto Molossi

- "Mektoub, my love: canto uno" è sotto tiro per l'uso spregiudicato del corpo femminile. Alla berlina soprattutto i moltissimi primi piani dei lati B di giovani ragazze che ballano scatenate come nemmeno a "Non è la Rai". Considerata la clamorosa densità di bellissime ventenni tutte in vacanza nello stesso posto, può a ragion veduta essere considerato, anche se si svolge nel '94, il primo film di fantascienza di Kechiche...

- Piccolo infortunio per Jennifer Lawrence che in occasione della prima mondiale del suo film è corsa in bagno: peccato però si sia dimenticata di chiudere a chiave. E così, a quanto si dice, una signora ha spalancato la porta e ha trovato il premio Oscar in una posizione non proprio comoda. Non è chiaro cosa abbia detto la Lawrence: ma probabilmente come minimo avrà pronunciato ad alta voce il titolo del suo ultimo film, "Mother!"

- Judi Dench, spesso sovrana sullo schermo, ha atteggiamenti e pretese da regina anche fuori. Ad esempio ha ottenuto che i fotografi scattessero senza flash durante il suo regale passaggio sul red carpet.

- L'amore non ha età: e la Mostra ha fatto di tutto per farcelo sapere. Finiscono a letto Redford e la Fonda, 160 anni in due, ma si danno da fare, non senza difficoltà, anche la Mirren e Sutherland nel camper dì Virzi. In un film cubano poi si esagera: una coppia affiatata di anziani sposi non solo fa sesso, ma pure si filma...

- Controlli più rigorosi durante la seconda settimana. La polizia chiede di aprire le borse ma si fissa soprattutto sui pass: sarà forse perché alla faccia nella foto tessera (rigorosamente di 30 anni fa) nessuno assomiglia più da tempo?

