Ci sarebbe anche Beppe Fiorello nella squadra dei conduttori che affiancheranno Claudio Baglioni, neo direttore artistico, alla guida del prossimo Festival di Sanremo.

Il volto di tante fiction targate Rai è già stato sul palco dell’Ariston come ospite nel 2016. E aveva dichiarato che l’idea di condurre il Festival, magari accanto al fratello Rosario, lo stuzzicava. E chissà che Fiorello, ora che ha deciso di chiudere Edicola Fiore, non possa accettare di fare almeno una comparsata in Riviera.