Milena Vukotic inaugura Mangiacinema: madrina e premiata

È Milena Vukotic l'ospite d'apertura della quarta edizione di Mangiacinema - Festa del cibo d’autore e del cinema goloso, dedicata quest'anno a Federico Fellini, in programma a Salsomaggiore Terme dal 27 settembre al 4 ottobre.

L'attrice, grande amica del Maestro di Rimini, riceverà il Premio Mangiacinema – Creatrice di Sogni, mercoledì 27 settembre al cinema Odeon, durante una serata in suo onore che culminerà con la proiezione di "Toby Dammit", episodio di Tre passi nel delirio, nel quale recitava con Terence Stamp. La serata, dal titolo "Io, Federico e Paolo", sarà arricchita dal gran buffet preparato dall'Alberghiero "Magnaghi" di Salsomaggiore (con finger food dello chef Stella, con i vini Amedei premiati a Vinitaly, con il miglior prosciutto cotto d'Italia prodotto da Branchi e con il Parmigiano Reggiano del Caseificio Butteri). La Vukotic - che nei suoi quasi cento film, oltre ad essere stata Pina (la moglie di Fantozzi), è stata anche moglie del conte Mascetti in Amici miei, ha recitato in tre capolavori di Buñuel e in Stefano Quantestorie di Nichetti (altro Premio Mangiacinema di questa edizione) - sarà intervistata sul palco dal direttore artistico Gianluigi Negri e parlerà dell'amicizia con Fellini, durata una vita, senza dimenticare l'altro grande compagno di cinema, da poco scomparso, Paolo Villaggio.

Altra ospite d'onore della giornata sarà Francesca Fabbri Fellini, nipote del regista, con il suo libro A tavola con Fellini, evento in programma alle Terme Berzieri, di pomeriggio, abbinato a degustazioni dei specialità della Casa del Pane (di Zalaffi) e marmellate naturali del Girasole.

GLI EVENTI DELLA GIORNATA DI CHIUSURA MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE

Mangiacinema si chiuderà, dopo otto giorni intensi di spettacoli e degustazioni gratuite, con altre due grandi artiste mercoledì 4 ottobre. Alle 17.30, alle Terme Berzieri, Wilma De Angelis (apprezzatissima ospite della prima edizione nel 2014) riceverà il Premio Mangiacinema alla Carriera – Creatrice di Sogni e sarà protagonista dell'incontro “Prima delle mode, prima di tutti: Wilma e le padelle in tv” condotto dallo scrittore Lucio Nocentini. Nel 1979 il compianto Paolo Limiti, amico di sempre, le affidò la conduzione di Telemenù su Telemontecarlo: da lì in avanti, altri 18 anni di successi con programmi di cucina per la cantante milanese. Per lei, il maestro gelatiere Corrado Sanelli preparerà il gusto speciale "Amarcord del futuro" e lo chef Daniele Persegani (del "Magnaghi" e de La prova del cuoco) farà uno show cooking a sorpresa.

La sera, all'Odeon, gran finale con la festa "Salso millecolori" (il meglio del Made in Salso servito al pubblico) e con l'incontro "I miei viaggi che..." con la turista più famosa d'Italia: Syusy Blady racconterà di sé e dell'indimenticabile esperienza come attrice nell'ultimo film di Fellini, presentando "La voce della Luna".