Stanca di «minacce e messaggi aggressivi di natura sessuale». Così l’attrice tedesca di origini turche Sibel Kekilli, interprete in passato anche della serie tv Game of Thrones, ha spiegato il blocco del suo account Instagram agli utenti turchi. L’attrice, che già in passato aveva denunciato di aver ricevuto minacce sui social network, è molto conosciuta in Turchia e il caso sta suscitando polemiche sul web. Negli anni scorsi, Kekilli - con un passato nel mondo del porno - era già stata duramente attaccata in Turchia per il ruolo da protagonista nel film 'La sposa turcà di Fatih Akin, vincitore dell’Orso d’Oro al festival di Berlino.