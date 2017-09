Minacce di morte ai titolari: locale annulla il concerto di Bello Figo

I titolari del Social club, locale di Brescia, dopo un vertice in Questura hanno deciso di annullare il concerto di Bello Figo. Il concerto era in programma per sabato, ma i titolari del locale bresciano sono stati minacciati di morte da movimenti di estrema destra. Già pochi mesi fa il rapper di origini ghanesi, che canta in difesa degli immigrati e attacca le istituzioni italiane, sempre a Brescia era stato costretto a rinunciare ad una data del suo tour. Per gli stessi motivi.

«Chi ci minaccia di morte dice di difendere gli interessi degli italiani - hanno commentato i titolari del Social Club - ma così facendo ci hanno costretto a lasciare a casa 26 dipendenti che avevamo già messi sotto contratto per la serata».