Riparte X Factor: miglior esordio sempre

Con 1 milione e 327 mila spettatori medi ieri sera su Sky X Factor ha segnato il miglior esordio di sempre per il talent show (+3% sul debutto del 2016). L’edizione italiana targata Sky, realizzata da FremantleMedia Italia, è l'unica al mondo in cui il talent, arrivato all’undicesima edizione (la settima per Sky), mostra dati ancora in crescita. Ieri ha debuttato la nuova giuria con Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Levante e Fedez, e i commenti sulla prima puntata e i giudici hanno dominato i social.

Il talent show di Sky, prodotto da FremantleMedia Italia, giunto alla sua undicesima edizione, continua a crescere negli ascolti e nell’affezione del pubblico.

La share su Sky Uno è stata del 4,57%, con un picco del 5,6% alle 23.08. Durante la messa in onda di X Factor, Sky Uno è stato il canale più visto della piattaforma e il 7 canale più visto in Italia sul totale individui e il 4 canale tra il pubblico 15-54 anni con il 6,95% di share.

Sui social X Factor è stato ieri il programma tv più commentato della serata. Su twitter si sono registrate 79.500 interazioni e l’hashtag ufficiale #XF11 è stato tra i trending topic italiani per tutta la giornata di ieri e anche questa mattina, arrivando anche al 4 posto dei trending topic mondiali. #XF11 è stato quindi l’hashtag più utilizzato della giornata di ieri in Italia relativamente a un programma tv.

