Orietta Berti vince sul Fisco: le sarà restituita l'Irap pagata negli ultimi 19 anni

Orietta Berti ha vinto, in Cassazione, un braccio di ferro con il Fisco. Ora dovranno esserle rimborsati tutti i versamenti dell'Irap (l'imposta regionale sulle attività produttive) dal 1998 in poi. Un importo di decine di migliaia di euro nell'arco di 19 anni.

La notizia è stata data dal Corriere della Sera. La cantante aveva perso i ricorsi in primo e in secondo grado ma non ha mollato. Assistita dall'avvocato Alberto Gambetti di Reggio, la Corte di Cassazione le ha dato ragione. Il pagamento dell'Irap era richiesto perché si presumeva che attorno all'artista ci fosse una struttura fissa, come accade in un'impresa. La Corte ha riconosciuto invece che questo requisito non c'è, perché più spesso le collaborazioni con lei non sono state fisse ma occasionali. Da qui la sentenza: l'Erario dovrà restituire l'imposta a Orietta Berti.