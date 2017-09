Un boato da quasi 60mila ugole ha dato il via alle 21,15 al concerto evento dei Rolling Stones a Lucca, sotto le mura storiche della città toscana, unica data italiana del No Filter Tour.

Tra immagini rosso fuoco e fumogeni, il primo a salire sul palco è stato Mick Jagger, in giacca dorata, sulle note dell’intramontabile Sympathy for the Devil.

Qualche minuto prima del via, è arrivata, al braccio del neosposo, anche una sposa in abito bianco.

«Ciao Lucca, ciao Toscana, ciao Italia. Come state tutti? Questa è la prima volta che suoniamo in Toscana». Mick Jagger, dopo le prime due canzoni, saluta in un buon italiano il pubblico di Lucca, unica data del No Filter Tour.

Mandateci le vostre foto: basta scaricare l'app Gazzareporter