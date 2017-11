Ascolti tv: "Tu sì que vales" sfiora il 30%, Mediaset vince in prima serata

Tu sì que vales, il talent di Canale 5 ha vinto il sabato sera in tv con 5.560.000 spettatori sfiorando il 30% (29,42%). Su Rai1 tutta la prima serata era dedicata alla Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne: alle 21.30 è andata in onda la fiction Io ci sono, prodotta da Rai Fiction e Bibi Film, seguita, subito dopo, da una puntata speciale di Petrolio in cui Duilio Giammaria ha fatto il punto sulla situazione della violenza sulle donne in Italia con la presenza in studio, tra gli altri, di Lucia Annibali, l’avvocato di Urbino la cui drammatica storia, raccontata nella fiction, è l'emblema del coraggio e della forza di ricostruirsi una nuova vita. La fiction è stata vista da 2 milioni 215 mila spettatori e uno share del 10.02, mentre subito Petrolio speciale non è amore ha raggiunto 837 mila e il 7.33.

Nel complesso Mediaset ha vinto il serata prime time con il 37,39% (Rai 34,12%, La7 3,29%), la seconda serata con il 43,28% (Rai 26,53%, La7 2,73%). La tv pubblica vince le 24 ore con il 34,37% (Mediaset 33,33%, La7 2,88%).



Nell’access prime time su Rai1, Soliti ignoti il ritorno è stato seguito da 4 milioni 528 mila e il 19.48%, su Canale 5 per Striscia la notizia ci sono stati 3 milioni 783 mila spettatori con il 16.25%.

In prime serata seguono: su Rai3 Ulisse che ha raggiunto 1 milione 698 mila spettatori e il 7.77 di share; su Rai2 un episodio del telefilm N.C.I.S che ha segnato 1 milione 564 mila spettatori e uno share del 6.54 e uno dell’altro telefilm N.C.I.S New Orleans con 1 milione 229 mila e il 5.50; su Italia 1 il film d’animazione Shrek 3 con 1.343.000 (5,81%); su Retequattro Dalla vostra parte anche di sabato con 752 mila spettatori e il 3.29%.

La Rai sottolinea: nel preserale bene L’eredità con 4 milioni 797 mila spettatori e il 24.49 di share, nel daytime sempre di Rai1 l’appuntamento con lo Zecchino d’oro seguito da 2 milioni 195 mila spettatori e uno share del 15.06. Su Rai2 Dribbling che ha segnato 1 milione 298 mila e il 7.15 e a seguire le prove ufficiali del Gran Premio di F1 di Abu Dhabi hanno registrato 1 milione 444 mila e l’8.31. Su Rai3 Tv talk è stato seguito da 1 milione 250 mila e l’8.35 e Le parole della settimana da 1 milione 312 mila e il 5.72.

Su Canale 5 in day-time Amici di Maria De Filippi ha registrato 2.917.000 (18.25%), mentre per Verissimo è record stagionale con 2.801.000 spettatori (20,29%).