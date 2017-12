Malore per Nadia Toffa delle "Iene" a Trieste: è grave, sarà trasferita a Milano

Nadia Toffa della trasmissione televisiva Le Iene è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Cattinara di Trieste, dopo aver avuto un malore. La Toffa, di 39 anni, si trovava in un albergo del centro quando si è sentita male ed avrebbe perso conoscenza. Giunti i soccorsi, è stata portata in ambulanza ed è ricoverata nel reparto di Rianimazione.

L’inviata della trasmissione televisiva di Mediaset avrebbe avuto un malore intorno alle 14 nella sua camera d’albergo a Trieste, città dove è già stata più volte per servizi televisivi, ad esempio quelli sulla situazione dell’impianto siderurgico Ferriera di Servola.

Nadia Toffa più volte ha avvicinato, o ha tentato di avvicinare, anche la presidente della Regione Fvg, Debora Serracchiani, con la quale c'è stata qualche schermaglia verbale.

NADIA TOFFA SARA' TRASFERITA AL SAN RAFFAELE DI MILANO. La direzione dell'Azienda sanitaria universitaria Trieste, confermando il ricovero di Nadia Toffa, ha precisato che la «prognosi è riservata per patologia cerebrale in fase di definizione».

Probabilmente l’inviata delle Iene sarà trasferita nelle prossime ore al San Raffaele di Milano con un elicottero. Toffa è ricoverata nella Terapia Intensiva dell’Arta (Anestesia rianimazione terapia antalgica).