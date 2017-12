Rosy Abate batte Fabio Fazio e vince la gara degli ascolti

E’ stata la fiction di Canale 5 Rosy Abate - La serie a imporsi nella sfida degli ascolti di ieri, con una media di 4 milioni 487 mila spettatori pari al 18.77% di share. La serata ha visto anche Che tempo che fa su Rai1 superare i 4 milioni, con la puntata che ha avuto tra gli ospiti Matteo Renzi e Jovanotti (in media 4 milioni 57 mila con il 15.4%, in crescita - segnala la Rai - rispetto a domenica scorsa e con un picco di 4 milioni 740 mila alle 21.07 durante l'intervista al segretario Pd) e Le Iene di Italia 1, senza Nadia Toffa ricoverata a Milano dopo il malore che l’ha colpita, sfiorare i 2 milioni e mezzo (2 milioni 448 mila con il 12.49%).

La prima serata prevedeva anche su Rai2 due episodi della serie NCIS (1 milione 611 mila con il 5.9% per il primo, 1 milione 785 mila con il 7.1% per il secondo); su La7 Non è l'arena con Massimo Giletti (1 milione 248 mila con il 5.93%); su Rai3 I dieci comandamenti, la serie di inchieste firmate da Domenico Iannacone (1 milione 194 mila pari al 4.5%); su Rete4 il film E’ complicato (772 mila con il 3.24%); su Rai3 il thriller Hours (747 mila con il 2.9%).

In seconda serata - segnala Viale Mazzini - Che tempo che fa il tavolo ha registrato su Rai1 3 milioni e 328 mila spettatori, con il 14.9% di share.



Nell’access prime time, continua la serie positiva per Soliti ignoti, condotto da Amadeus su Rai1, apprezzato ieri da 3 milioni 667 mila spettatori con il 17.9%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint ha fatto segnare 4 milioni 693 mila con il 17.6%. Sempre in questa fascia, su Rete4 Quarto grado - la domenica ha avuto 877 mila spettatori e il 3.35%.

Nel day time la Rai segnala su Rai1 Linea verde (3 milioni 167 mila, share 20.1%) e Domenica in (1 milione 761 mila con il 10.1%); su Rai2 Quelli che il calcio (1 milione 377 mila con l'8.9%); su Rai3 Kilimangiaro (1 milione e 638 mila pari al 9.6%). Su Canale 5 bene ancora Domenica live, che con l’ultima puntata prima della pausa natalizia ha ottenuto con il segmento Politica e attualità 2 milioni 680 mila spettatori pari al 16.51%, con Live Storie 2 milioni 628 mila con il 17.06%, Domenica live prima parte 2 milioni 908 mila con il 18.14% e seconda parte 2 milioni 933 mila pari al 16.96%.

Sul fronte informazione, alle 20 il Tg1 ha raccolto il 21.99% con 5 milioni 290 mila, il Tg5 il 18.85% con 4 milioni 585 mila, il TgLa7 il 4.30% con 1 milione 43 mila.



Per lo sport, Novantesimo minuto su Rai2 ha raccolto 1 milione 879 mila spettatori e il 10.4% di share; sono stati 1 milione e 275 mila, invece, pari al 9%, gli appassionati che, sempre su Rai2, hanno visto La Domenica Sportiva.

Nel complesso, vittoria per le reti Mediaset in prima serata con 9 milioni 616 mila telespettatori e il 36.17% di share (a fronte degli 8 milioni 607 mila con il 32.27% della Rai) e in seconda serata con il 37.85% (rispetto al 28.73% di Viale Mazzini). Alla Rai l’intera giornata con il 35.3% (Mediaset al 31.27%).