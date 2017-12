Paolo Bonolis torna su Canale 5 con "Music": Marilyn Manson fra gli ospiti. Selfie a tre con Gianni Morandi

Paolo Bonolis torna su Canale 5 con «Music», con tanti ospiti e duetti inaspettati. La trasmissione ha già fatto discutere, per la presenza di Marilyn Manson. Da un lato un selfie pubblicato da Gianni Morandi con il cantante e con Bonolis, che spopola sui social network, dall'altro l'Associazione internazionale esorcisti che interviene per criticare la presenza di Marilyn Manson.

BONOLIS TORNA CON "MUSIC". Dal 6 dicembre Paolo Bonolis torna in prima serata al timone dello show di Canale 5 dedicato ai grandi protagonisti della scena musicale italiana e internazionale e le sorprese non mancheranno. Mille sfaccettature, retroscena inediti e grandi emozioni.

Le canzoni della nostra vita cantate da grandi artisti accompagnati da una superband e da un’orchestra di 64 musicisti, diretti dal Maestro Diego Basso. Ospiti della prima puntata: Gianni Morandi, Luca Zingaretti, Marilyn Manson, Levante, Luis Fonsi, Riccardo Cocciante, Vittorio Grigolo. Con Paolo Bonolis, un manipolo di «street dancers» e Luca Laurenti che canterà le canzoni della "sua" vita.

Un set grandioso, al Teatro 5 di Cinecittà (lo storico studio di posa di Federico Fellini) per una produzione importante. Ecco alcuni numeri: 2.000 persone di pubblico, 2.800 metri quadrati di led, 1.600 punti luce, 150.000 watt di potenza audio.

Dietro le quinte del programma le dj di Radio 105, Ylenia e Fabiola, raccoglieranno le emozioni degli artisti poco prima e subito dopo la loro esibizione.

GLI ESORCISTI: NO A MARILYN MANSON SU CANALE 5. La «negatività di certi personaggi e dei loro messaggi» va «ben distinta dal talento artistico che essi dimostrano». E’ quanto si legge in un comunicato dell’Associazione internazionale esorcisti (Aie) - riportato dal Sir - in merito alla trasmissione televisiva «Music» che andrà in onda questa sera su Canale 5. Tra gli ospiti, il cantante Marilyn Manson. L’Aie mette «in guardia da ogni genere di programmi che fanno conoscere e pubblicizzano persone che sono testimonial del Male e che insegnano forme di autolesionismo, aggressività, esoterismo, occultismo, adorazione al Maligno».

«Il Signore Gesù, che il giorno di Natale è nato per la nostra salvezza, viene proprio per indicarci il cammino della vita che si contrappone a quello di Satana e dei suoi seguaci», prosegue la nota: «Altri invece insegnano a vivere pensando solo in un modo egocentrico e incentrato sul disprezzo di Dio, creatore della vita, e sul disprezzo di sé e degli altri in nome di libertà lesive della persona e dignità umana».

Gli esorcisti invitano «a proteggere soprattutto i piccoli da tali soggetti e dai loro esempi, onde evitare l’emulazione nel male invece che nel bene» e «a non lasciarsi ingannare sulla bontà di tali soggetti solo perché presentati da persone conosciute nel mondo dello spettacolo».

IL COMMENTO DI MORANDI SU MARILYN MANSON: "SERENO E TRANQUILLO...". Gianni Morandi ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un selfie con Marilyn Manson e Bonolis e ha commentato così:

5 dicembre.

Marilyn Manson, famoso artista americano, leader del gruppo omonimo.

Provocatore, controverso, anticonformista, da molti definito diavolo o anticristo.

Io l'ho trovato sereno e tranquillo...

Autoscatto. #MUSIC

Cultura generale: pronto per un ripasso? CLICCA QUI