I Depeche Mode tornano a Bologna: tappa del 'Global Spirit Tour' il 13 dicembre

Tornano a Bologna, dopo la tappa estiva del 29 giugno allo stadio Dall’Ara, i Depeche Mode, ospiti il 13 dicembre (ore 21) dell’Unipol Arena a Casalecchio di Reno. La porzione italiana del 'Global Spirit Tour' comprende concerti anche a Torino (PalaAlpitour, oggi e lunedì) e al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 27 e 29 gennaio. I numeri parlano di oltre 100 milioni di album venduti in 37 anni e concerti per oltre trenta milioni di fan in tutto il mondo.

La band di Dave Gahan, Martin Lee Gore e Andrew Fletcher porta sul palco, oltre ai brani di 'Spirit', il quattordicesimo album per il gruppo inglese, grandi successi come 'Enjoy the Silencè e 'Personal Jesus', per un totale di circa 25 pezzi. Special guest la band londinese Pumarosa, capitanata dalla cantante e artista visiva Isabel Munoz-Newsome: in maggio, dopo il singolo 'Dragonfly', è uscito il loro album di debutto, 'The witch’.