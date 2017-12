Lenny Kravitz a Verona e Lucca per il tour estivo

Lenny Kravitz ha annunciato un tour estivo per il 2018 e si esibirà in Italia il 16 luglio all’Arena di Verona ed il 18 al Lucca Summer Festival. I biglietti saranno in vendita da venerdì 15 dicembre. In aggiunta al tour, Kravitz si sta preparando ad annunciare un nuovo album che dovrebbe uscire nella primavera 2018.

Riconosciuto come uno dei più eminenti musicisti rock del nostro tempo, Kravitz ha trasceso generi, stili, razze e classi nel corso di una carriera ventennale. Influenzato da soul, rock e funk degli anni '60 e '70, questo autore, produttore e multi-strumentista ha vinto quattro Grammy Awards consecutivi oltre a stabilire il record per maggior numero di vittorie nella categoria «Miglior Performance Vocale Rock Maschile»

Oltre ai suoi dieci album in studio, che hanno venduto più di 38 milioni di copie in tutto il mondo, si è cimentato anche nel cinema apparendo nel ruolo di Cinna in «The Hunger Games» e «The Hunger Game: Catching Fire», che sono stati grandi successi al botteghino. Kravitz è comparso anche nei film acclamati dalla critica «Precious» e «The Butler».