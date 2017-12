L'annuncio di Ilary Blasi: "Nadia Toffa è tornata a casa"

Nadia Toffa è tornata a casa dopo il malore accusato una decina di giorni fa a Trieste e il ricovero prima nel capoluogo friulano e poi al San Raffaele di Milano. A dare l’annuncio è stata Ilary Blasi nel corso dell’ultima puntata delle Iene, in onda su Italia1.

«Vi diamo una bella notizia - ha detto la conduttrice -: Nadia è tornata a casa e ci sta guardando. E’ in via di guarigione, ringraziamo tutti i medici che l’hanno assistita».

La Toffa, che conduceva prima del malore la puntata domenicale delle Iene, il 3 dicembre, giorno dopo il ricovero, aveva inviato un messaggio sui social: «Ho preso una bella botta, ma tengo duro».