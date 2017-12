X Factor 11, si decide tutto stasera

Al Mediolanum Forum di Milano va in scena stasera il gran finale dell’undicesima edizione italiana di X Factor. Dopo le combattute puntate live, direttamente dalla X Factor Arena che ha ospitato gli scontri a suon di note fino alla semifinale, sono arrivati alla finalissima Lorenzo Licitra, Maneskin, Enrico Nigiotti e Samuel Storm. «La puntata finale - ha detto il presentatore Alessandro Cattelan - è sempre come la ciliegina sulla torta di un programma che è anche arrogante, perchè non si tira mai indietro e non ha paura di provarci. Anche davanti alle difficoltà si va sempre avanti».

Del programma, Cattelan pare sarà confermato presentatore anche per il prossimo anno. «Sto lavorando anche ad altro per Sky - ha detto il diretto interessato - ma si troverà piacevolmente anche il tempo per X Factor».

Attesissimi dal pubblico anche gli ospiti della serata finale, che oltre James Arthur saranno anche Ed Sheeran, artista da oltre dieci milioni di album venduti in tutto il mondo, e Tiziano Ferro che ha pubblicato da poco la versione speciale del suo ultimo album, intitolandola «Il mestiere della vita, Urban Vs Acustic».