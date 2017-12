'A Ciambrà, candidato italiano agli Oscar nella categoria migliore film straniero, non è entrato nella lista dei nove finalisti che si contenderanno l'Oscar.

Scritto e diretto da Jonas Carpignano e incentrato sull'omonima comunità rom di Gioia Tauro, si è visto superato da 'A fantastic woman', Cile; 'On body and soul', Ungheria; 'Foxtrot', Israele; 'The insult', Libano; 'Loveless, il favoritò, Russia; 'Felicite», Senegal; 'The wound’, Sudafrica; 'The squarè, Svezia.

Le nomination finali verranno annunciate il 23 gennaio; gli Oscar consegnati il 4 marzo.