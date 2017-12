Aggredito Moreno Morello di Striscia la Notizia in un hotel di Roma

Non solo Brumotti. E' avvenuta una nuova aggressione nei confronti di un inviato di Striscia la Notizia, stavolta ai danni di Moreno Morello.

A darne notizia è la stessa trasmissione di Canale 5 in una nota, spiegando che «Moreno Morello e la sua troupe questo pomeriggio, verso le 14.30, hanno subito un’aggressione a Roma, in un albergo vicino alla stazione Termini, da un truffatore, di origine africane, che si fingeva diplomatico». L’aggressione, come si evidenzia in un video, è avvenuta all’interno di un ascensore, quando l’aggressore ha spinto e strattonato la troupe di Striscia. «Moreno Morello - si legge nel comunicato - ha riportato escoriazioni al volto». «Ho ricevuto schiaffoni, cazzotti, graffi al volto e hanno spaccato una telecamera», le parole dell’inviato.