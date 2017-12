Ascolti tv: la fiction Sacrificio d'amore vince di misura su Sarà Sanremo

La fiction di Canale 5 Sacrificio d’amore è stata seguita ieri da 2 milioni 270 mila spettatori, pari all’11.07% di share, prevalendo di misura in valori assoluti su Sarà Sanremo, la serata di Rai1 condotta da Claudia Gerini con Federico Russo che ha svelato i nomi dei 20 big e le 8 nuove proposte che gareggeranno al 68° Festival: in onda in diretta da Villa Ormond, lo show è stato seguito da 2 milioni e 38 mila spettatori con uno share leggermente più alto, 11.36%.

#SaràSanremo - segnala la Rai - è stato il programma più commentato sui social dell’intera giornata di ieri. L’hashtag del programma, entrato nei trending topic prima dell’inizio della trasmissione, si è posizionato da subito al primo posto dov'è rimasto oltre la fine del programma, facendo registrare oltre 206 mila interazioni.



Nella fascia di prima serata, testa a testa tra Rai1 (15.51%) e Canale 5 (15.56%). Nell’access prime time successo di misura per Striscia la notizia (4 milioni 841 mila telespettatori e 19.73%) sui Soliti ignoti di Rai1 (4 milioni 820 mila pari al 19.7%); Otto e mezzo su La7 ha avuto 1 milione 630 mila con il 6.74%. Nel preserale molto bene L’eredità, che ieri ha visto il ritorno di Fabrizio Frizzi accolto da Carlo Conti: la puntata è stata seguita su Rai1 da 5 milioni 194 mila appassionati pari al 26.57%, saliti a 5 milioni 336 mila (26.25%) nel gioco finale della Ghigliottina, risultando il programma più visto della giornata.

Per l’informazione delle 20, il Tg1 ha raccolto 5 milioni 295 mila telespettatori con il 24.20% di share, il Tg5 4 milioni 495 mila con il 20.29%, il TgLa7 1 milione 92 mila con il 4.94%.

Tornando alla prima serata, su Rai3 il film Benvenuto Presidente! ha ottenuto 2 milioni 83 mila spettatori e il 9.02%, su Rete4 Quarto grado ha fatto segnare 1 milione 526 mila con l'8.46%; su Italia 1 il film 2Fast 2Furious ha ottenuto 1 milione 442 mila con il 6.53%; su Rai2 Nemo nessuno escluso ha realizzato 1 milione 7 mila spettatori e il 4.84%; su La7 Propaganda Live ha fatto registrare 569 mila spettatori con il 3.23%.

La Rai segnala nel pomeriggio di Rai1 La vita in diretta, che nella seconda parte ha sfiorato i 2 milioni (1 milione 981 mila) con uno share del 15.20%; in seconda serata, sempre su Rai1, la rubrica del Tg1 Tv7, con 609 mila telespettatori e il 9.44%.

Nel complesso i canali Rai sono risultati i più seguiti nella prima serata, con 8 milioni 558 mila telespettatori uno share del 35.48% (a fronte dei 7 milioni 742 mila con il 32.01% di Mediaset), e nelle 24 ore con il 36.28% (rispetto al 32.15% della concorrenza). A Mediaset la seconda serata con il 33.91% (Rai al 28.62%).