Sanremo 2018: Elio e le Storie tese e Mario Biondi fra i 20 "big"

Verso Sanremo 2018. Ecco gli artisti e i titoli delle 20 canzoni, scelti da Claudio Baglioni per il prossimo Festival di Sanremo (6-10 febbraio), nell’ordine reso noto durante la trasmissione di Sarà Sanremo, stasera in prima serata su Rai1:

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Il segreto del Tempo

Nina Zilli, Senza appartenere

The Kolors, Frida - Diodato e Roy Paci, Adesso

Mario Biondi, Rivederti

Luca Barbarossa, Passame er sale

Lo Stato Sociale, Una vita in vacanza

Annalisa, Il mondo prima di te

Giovanni Caccamo, Eterno

Enzo Avitabile con Peppe Servillo, Il coraggio di ogni giorno

Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Imparare ad amarsi

Renzo Rubino, Custodire

Noemi, Non smettere mai di cercarmi

Ermal Meta e Fabrizio Moro, Non mi avete fatto niente

Le Vibrazioni, Così sbagliato

Ron, Almeno pensami

Max Gazzè, La leggenda di Cristalda e Pizzomunno

Decibel, Lettera dal Duca

Red Canzian, Ognuno ha il suo racconto

Elio e Le Storie Tese, Arriverdorci.