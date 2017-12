Nadia Toffa si commuove in tv: "Mi ha stupito l'affetto della gente"

"Le Iene": Nadia Toffa ha raccontato durante la trasmissione i momenti del malore che l'ha colpita mentre si trovava a Trieste e cosa ha passato nelle due settimane successive. Tra l'altro la Toffa si commuove quando racconta che in tanti hanno pregato per lei. "Scusate se mi commuovo ma a me ha stupito tanto l'affetto della gente comune...", ha detto.

Ecco due video pubblicati sul profilo Twitter de "Le Iene".

Ora a #LeIene un'intervista speciale... La nostra @NadiaToffa ci racconta cosa ha passato in queste due settimane pic.twitter.com/M6y4pl8ZlD — Le Iene (@redazioneiene) 17 dicembre 2017