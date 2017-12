«Indietro tutta», satira senza età

«Sì la vita è tutt'un quiz e se indovini quante emozioni perché è col quiz che ci danno i milioni evviva le televisioni». E' questo l'inno che risuonava e risuonerà questa sera, alle 21.05, su Raidue per chi ama quella trasmissione che, al giorno d'oggi, si chiama «Indietro tutta 30 e l'ode» nella seconda e ultima lezione nella «Libera Università VadeRetroMeglioaccussì» con Renzo Arbore e Nino Frassica, «sollecitati» da Andrea Delogu. Certo rivedere «Indietro tutta!», ancora su Raidue, è stato un tuffo al cuore perché quella trasmissione era rivoluzionaria per la televisione degli anni '80 (andò in onda dal 14 dicembre 1987 all'11 marzo 1988) con gag, personaggi curiosi, canzoni e finti giochi, tutto all'insegna dell'improvvisazione di cui Renzo Arbore e il suo fido paladino Nino Frassica sono maestri. E la migliore risposta è arrivata dagli ascolti con quasi 4 milioni di spettatori. Stasera Renzo avrà contro la Juventus ma siamo certi che il suo sarcasmo e la sua satira sapranno centrare il «colpo grosso».

Il rimpianto sarà ancora più grande per una televisione che, purtroppo, è totalmente cambiata scordando le Ragazze Coccodè e il Cacao Meravigliao. Sarà decisamente interessante rivedere personaggi che, all'epoca sconosciuti, hanno fatto carriera: dal Mago Forest a Francesco Paolantoni, da Luana Ravegnini a Maria Grazia Cucinotta, a Nina Soldano. E, poi, ci sono i «compari» di Arbore: Mario Marenco, Alfredo Cerruti, Arnaldo Santoro e Nando Murolo. La tivù è cambiata, noi siamo invecchiati ma «Indietro tutta!» merita decisamente la lode perché, nonostante siano passati trent'anni, conserva una freschezza unica. E una satira impagabile.