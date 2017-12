Un anno di spettacoli: la top10 del 2017

DECIMO POSTO

15/11: Brumotti e troupe di Striscia la Notizia aggrediti e rapinati a Bologna

Una troupe della trasmissione Striscia la Notizia è stata aggredita e rapinata nel parco della Montagnola di Bologna, durante la realizzazione di un servizio sullo spaccio di droga nella zona. L’inviato Vittorio Brumotti, con due cameraman, aveva filmato alcune cessioni di stupefacente, a quanto pare fingendosi un potenziale cliente. Quando Brumotti ha svelato la sua identità, estraendo un megafono per denunciare l’accaduto, è stato affrontato da una decina di stranieri, che gli hanno sottratto le telecamere.

FERMATI DUE GAMBIANI. Due gambiani, uno dei quali minorenne, sono stati fermati e identificati dai carabinieri a Bologna, dopo l’aggressione alla troupe di Striscia nel parco della Montagnola. Potrebbero non essere direttamente coinvolti con quanto successo, ma su di loro sono in corso verifiche.

Ieri sera intanto anche un italiano sarebbe stato rapinato, una persona che si era "intromessa" tra gli stranieri e gli operatori di Striscia, pare per criticare questi ultimi dicendo che stavano provocando.

Nel giardino pubblico, non lontano dalla stazione ferroviaria, da tempo è presente un problema legato allo spaccio, che ultimamente vede coinvolte soprattutto persone provenienti da stati centrafricani, molti senza fissa dimora. Più volte il procuratore aggiunto Valter Giovannini, coordinatore delle indagini sui reati di droga, ha evidenziato la necessità di modificare le leggi che impediscono di applicare la custodia in carcere per lo spaccio da strada.

