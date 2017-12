Ascolti tv: la fiction 'Scomparsa' con Vanessa Incontrada vince la serata

L’ultima puntata della fiction Scomparsa con Vanessa Incontrada trasmessa su Rai1 ieri con 6 milioni 811 mila (28.67% di share) è il programma più visto della giornata e uno dei più visti della stagione.



La serata prevedeva anche su Rai2 l’ottavo di finale di Coppa Italia tra Napoli e Udinese ha ottenuto 2 milioni 703 mila spettatori (10.66%). Su Canale5 Quasi amici - Intouchables ha messo a segno 2 milioni 136 mila spettatori (10.11%). Su Italia1 per Le Iene Show 1 milione 942 mila telespettatori (10.35%). Su La7 Di Martedì è stato seguito da 1 milione 342 mila spettatori con uno share del 6.05% mentre su Rai3 la puntata di #Cartabianca ha raggiunto 857 mila spettatori (3.88%). Su Rete4 Mia Moglie è una Strega ha toccato 896 mila spettatori (3.61%).



A livello complessivo le reti Rai hanno vinto complessivamente il prime time con 11 milioni 264 mila spettatori (43.90%), la seconda serata con 4 milioni 618 mila spettatori (38.18%) e l’intera giornata con 4 milioni 148 mila (40.27%). Mediaset ha registrato 7 milioni 267 mila spettatori (28.32%) in prima serata, 3 milioni 608 mila spettatori (29.83%) in seconda e 3 milioni 127 mila (30.36%) nelle 24 ore.

Nel preserale su Rai1 vince L’Eredità con 5 milioni 224 mila e il 25.99%, nell’access prime time Soliti ignoti il ritorno con 5 milioni 623 mila e il 21.77%. Su Canale5 Striscia la Notizia ha registrato 4 milioni 475 mila spettatori (17.21%). Su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber è stato seguito da 1 milione 616 mila spettatori (6.31%).

Per quanto riguarda l’informazione il Tg1 delle 20 ha ottenuto 5 milioni 655 mila spettatori (24.43%). Il Tg5 ha raggiunto 4 milioni 354 mila spettatori (18.59%), mentre il TgLa7 è stato visto da 1 milione 284 mila (5.49%).

In seconda serata si conferma vincente Porta a porta con 1 milione 135 mila spettatori e uno share del 12.14%. La Rai segnala nel day time della mattina gli ascolti record di Storie italiane, condotto da Eleonora Daniele con il 21.64% di share e 1 milione 41 mila spettatori; Unomattina ha messo a segno 1 milione 32 mila e il 19.95%, Buono a sapersi con Elisa Isoardi che ha raggiunto 915 mila (16.03%) e La prova del cuoco con 1 milione 923 mila (18.03%).

Nel day time pomeridiano la seconda parte de La vita in diretta, condotta da Francesca Fialdini e Marco Liorni ha avuto una media di 2 milioni 130 mila spettatori (16.37%) e, a cura del TG1, la diretta della Cerimonia per lo scambio di auguri di fine anno tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le Alte cariche dello Stato» che ha realizzato 1 milione 377 mila e il 12.68%.