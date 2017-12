De Gregori nella “Terra di nessuno”

Anche se per l'autore di questo pezzo sembra ieri, “Terra di nessuno”, undicesimo album in studio del Principe, così spesso è stato soprannominato, dei cantautori italiani Francesco De Gregori, è uscito trent'anni fa. Inutile dilungarsi sulle “medaglie” che hanno fatto dell'artista romano uno dei grandi – probabilmente, dei più grandi – della canzone d'autore italiana. Uno che ha scritto “Rimmel”, “Bufalo Bill”, “Generale”, “La donna cannone” e, più avanti, “Il cuoco di Salò” e tantissimo altro. I titoli di alcuni - per tutti non basterebbero le righe di questo pezzetto - suoi cavalli di battaglia parlano per il 66enne cantautore. Una carriera inimitabile, quella di De Gregori. Cantautore sicuramente impegnato, ma allo stesso tempo teso a coltivare dubbi senza abdicare alla propria intelligenza. Delicato, spesso, ma anche graffiante. Sempre, comunque, un poeta che riuscì a non cadere mai nel commerciale. Anche i suoi brani più “scanzonati”, lanciano comunque sempre un messaggio. De Gregori, inoltre, è stato sempre fedele a se stesso. Chi scrive lo ricorda in concerto, nei primi anni Ottanta, in Cittadella (allora Fedez non era ancora nato e il parco ospitava grandi eventi musicali), accompagnato, tra gli altri, da Mimmo Locasciulli. Nessuna concessione allo spettacolo. Poesie e musica soltanto. Che era, e che è, quello che il suo pubblico voleva.

Undici anni dopo il ridicolo “processo del Palalido”, in cui De Gregori venne contestato dai “compagni” perché secondo loro non era “abbastanza compagno”, il cantautore pubblica dunque “Terra di nessuno”. Un album che verrà molto criticato, al punto da far dire ai soliti profeti da strapazzo che De Gregori aveva imboccato il viale del tramonto. Salvo poi continuare a pubblicare dischi di livello. All'autore di questo pezzetto, comunque, “Terra di nessuno” era piaciuto. A partire da “Il canto delle sirene”, in cui De Gregori, come altri suoi colleghi del calibro di Guccini e Vecchioni, si misura con Omero e l'Odissea, l'eterno viaggio nel mare dell'essere e della conoscenza. “Pilota da guerra”, ispirato a Saint-Exupéry e “Mimì sarà”, dedicata a Mia Martini, che poi la interpreterà, sono stati considerati i brani più significativi del disco. Nella speranza che chi ancora non li conosce li scopra, si segnala volentieri anche “I matti” che “non hanno il cuore, o se ce l'hanno è sprecato, è una caverna tutta nera”. Vale la pena ascoltare questi brani, e magari anche tutti gli altri a partire da “Pane e castagne”, per poi dire se “Terra di nessuno” è un disco che merita l'oblio.