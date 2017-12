Ascolti su Sky: oltre 900mila spettatori per l'ultima puntata di Gomorra 3

Si è chiusa ieri con grandi colpi di scena la terza stagione di «Gomorra - La serie», la produzione originale Sky, Cattleya e Fandango in associazione con Beta Film: gli episodi 11 e 12, trasmessi ieri sera su Sky Atlantic/+1 HD, Sky Cinema Uno/+1 HD e disponibili su Sky On Demand, sono stati visti in media da 917mila spettatori, in crescita del +3% rispetto a venerdì scorso.

In particolare - sottolinea una nota Sky - l’episodio 11 ha ottenuto un ascolto di 948 mila spettatori medi, mentre il dodicesimo ha raccolto in media 885 mila spettatori. Sempre altissima la permanenza che, su base familiare, segna un dato dell’89%, il più alto registrato in questa stagione.

Nei sette giorni gli episodi 9 e 10 hanno raggiunto un ascolto complessivo di circa 1 milione 736 mila spettatori medi.

Sui social, il finale di stagione di «Gomorra - La serie» è stato il programma televisivo più commentato della giornata di ieri con 224.000 interazioni pubblicate su Facebook e Twitter, generando oltre il 50% del volume di Social Tv (Fonte: Nielsen). L'hashtag ufficiale #Gomorra3 è entrato in trending topic su Twitter ieri sera ed è tuttora questa mattina in vetta alla classifica italiana (fonte: Trends24). I due profili più menzionati sono stati quelli di @damore_marco e @SalvioEspo.

Per quanto riguarda l’intera stagione, dal 17 novembre scorso sono stati generati oltre 2,9 milioni di interazioni su Facebook, Twitter e Instagram, risultando la serie tv italiana più discussa sui Social Italiani nella stagione televisiva in corso. Il 55% dei commenti social su #Gomorra3 sono avvenuti in momenti diversi dalla messa in onda del venerdì sera, confermando la capacità dei principali contenuti Sky di generare conversazioni virali che appassionano gli utenti italiani molto oltre la finestra di prima messa in onda.