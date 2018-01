Rapper spezzino denunciato da Fedez, J-Ax e Rovazzi

Il rapper spezzino Highsnob pubblica una canzone in cui parla di "rapper pacco"; Fedez, J-Ax e Rovazzi lo denunciano. E' bufera per la canzone "Fisher Price" lanciata da Highsnob, che in un video su Facebook rivela di essere stato denunciato. "Viva l'Italia dei rapper pacco, uno di questi era il mio capo, per uscire dal suo contratto sai la m... che ho mangiato", dice la canzone all'inizio. Highsnob, dice nel suo video sul social network, parla di aneddoti della propria vita, non facile (ad esempio nella canzone al centro della querelle dice di essere stato in galera e di aver preso una coltellata "in prima media"). Il riferimento ad altri artisti è costato una denuncia ad Highsnob, che a sua volta lancia pesanti critiche.

La notizia è riportata dal Secolo XIX.