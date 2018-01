"Fortuna che ci sei": dal 5 gennaio in radio il nuovo singolo di Biagio Antonacci

Mentre «Fortuna che ci sei», nuovo singolo di Biagio Antonacci, sarà in rotazione radiofonica da venerdì 5 gennaio, prosegue il Biagio Antonacci Tour 2017-2018, sold out anche la seconda data di Eboli. Altre tre nuove date si aggiungono nel frattempo al calendario del tour: Napoli, 7 maggio al Pala Partenope, Montichiari (BS), il 12 maggio al Pala George, e il 13 maggio a Conegliano (TV), alla Zoppas Arena.

Il nuovo singolo è il secondo estratto dall’ultimo disco d’inediti del cantautore, Dediche e manie, uscito lo scorso 10 novembre su etichetta Iris, distribuito da Sony Music Italia, certificato Disco D’oro. Fortuna che ci sei è una ballata melodica in stile Antonacci, scritta dal cantautore e arrangiata e prodotta con Stefano De Maio e Placido Salamone. All’interno del brano è contenuta la frase che dà il titolo al disco, un’unione di parole che rappresenta alla perfezione l’artista. Da un lato ci sono le sue canzoni, che dedica o che vengono dedicate, dall’altro le sue manie istintive. Fortuna che ci sei è stato pensato come una dedica a una figura femminile astratta che può essere rappresentata da una moglie, una madre, un’amica, che non ha ricevuto mai abbastanza e che meriterebbe di più. Continua nel frattempo con successo il nuovo tour italiano. Infatti, a meno di un mese dalla partenza del 15 dicembre a Firenze, il Biagio Antonacci Tour 2017-2018 ha registrato un nuovo sold-out per la seconda data di Eboli, in programma per il 14 gennaio al Palasele, raggiungendo un totale di otto tappe esaurite. Il prossimo 2 maggio partirà anche Dediche e manie Tour 2018, la tournèe che vedrà Biagio protagonista ad Acireale (terza data), Bari (quarta data), Milano e Roma, a cui si aggiungono i tre nuovi appuntamenti a Napoli, Montichiari (BS), Conegliano. I biglietti per le nuove date del tour, prodotto e organizzato da F&P Group in collaborazione con IRIS srl, sono disponibili online in prevendita sul sito di TicketOne (www.ticketone.it) dalle ore 11.00 di domani 5 gennaio e in tutti i punti vendita autorizzati da lunedì 8 gennaio. Inoltre per la prima volta, l’artista si esibirà in Russia il 12 febbraio a San Pietroburgo e il 13 febbraio a Mosca (Crocus Hall).