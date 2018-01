E' morto a 76 anni Ray Thomas, fondatore, cantante e flautista dei Moody Blues, gruppo prog britannico che divenne celebre a cavallo fra gli anni Sessanta e Settanta. Dopo una lunga battaglia contro il cancro, Thomas è morto giovedì ma la notizia si è saputa solo oggi. Thomas aveva lasciato la band per ragioni di salute nel 1999. Celeberrimo il brano del 1969 "Nights in White Satin", resa in italiano dai Nomadi ("Ho difeso").

Il Video di Nights in White Satin