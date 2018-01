Alberto Angela stravince la gara degli ascolti con la sua "penisola dei tesori"

Cresce in valori assoluti e stravince la gara degli ascolti nel prime time (la prima serata) di ieri "Meraviglie - la penisola dei tesori" di Alberto Angela, che nel secondo appuntamento ha conquistato su Rai1 5.682.000 telespettatori con uno share del 23,31% (nel primo aveva avuto 5.662.000 con uno share del 23,8%). E’ così il programma più visto della giornata, dopo il Tg1 delle 20, e quello più commentato sui social dell’intera giornata aggiudicandosi il primo posto dei TT Italia con 145.765 interazioni.

Su Canale 5, l’ultimo appuntamento stagionale con la fiction "Sacrificio d’amore" è stato visto da 2.194.000 (share 9.41%). Bene su Rai3 "Chi l’ha visto?" di Federica Sciarelli, che nella prima puntata dell’anno ha avuto 2.361.000 (share 10.46%), affermandosi così come il secondo programma più visto della serata.

Sempre in prima serata, su Italia 1 il film 'Batman vs Superman: Dawn of Justicè è stato seguito da 1.733.000 telespettatori (share 7.89%), su Retequattro il film 'Un’estate ai Caraibì di Carlo Vanzina con Gigi Proietti ed Enrico Brignano ha avuto 1.577.000 (share 6.57%), su Rai2 il film commedia 'Spy' ha ottenuto 1.399.000 (share 5.72%), su La7 il film "Caccia a ottobre rosso" è stato seguito da 689.000 (share 2.95%).

Nell’access prime time è leader "Soliti ignoti-il ritorno" su Rai1 che ha ottenuto 5.596.000 (share 20.82%) mentre "Striscia la notizia" su Canale 5 ha avuto 5.408.000 (share 19.96%). Su La7 "Otto e mezzO" è stata visto da 1.621.000 (share 6.11%). La Rai segnala su Rai3 il buon risultato di 'Non ho l’eta» con 1.548.000 (share 6.1%) e Mediaset quello di 'Dalla vostra partè con 1.064.000 (share 4.03%).



Per l’edizione delle 20 dei telegiornali, il Tg1 ha avuto 5.864.00 (share 24.43%), il Tg5 è stato seguito da 4.935.000 (share 20.32%) e il TgLa7 è stato visto da 1.330.000 (share 5.50%).

In seconda serata 'Porta a Portà su Rai1 ha ottenuto 1.397.000 (share 15.5%) e su Rai2, da segnalare l’esordio del nuovo ciclo di #Maipiùbullismo che ha registrato 501.000 (share 4%).

Nel day time Mediaset sottolinea il risultato di "Uomini e donne" di Maria De Filippi su Canale 5 che segna un nuovo record in valori assoluti con 3.280.000 telespettatori (share 23.96%) e nel preserale "Avanti un altro" con 4.389.000 (share 21.45%).

La Rai segnala, nel day time di Rai1, il segmento finale di "Unomattina", seguito da 1.151.000 (share 20.7%), "Storie italiane" con 1.009.000 spettatori (share 18.45%), "Buono a Sapersi" con 972.000 (share 14.9%) e "La prova del cuoco" con 1.993.000 (share 16.44%). Continua il trend positivo, nel pomeriggio di Rai1, anche per "La vita in diretta" che nella seconda parte ha totalizzato 2.237.000 (share 16.25%) e nel preserale per "L'Eredità" con 5.488.000 (share 26.22%).

Complessivamente le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata con 11.111.000 spettatori (share 41.76%) a fronte degli 8.539.000 (share 32.09%) di Mediaset, la seconda serata con 4.745.000 (share 39.35%) contro i 3.555.000 (share 29.48%) delle reti del Biscione e l’intera giornata con 4.219.000 (share 38.9%) contro i 3.472.000 (share 32%) di Mediaset.