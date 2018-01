Da Eva Henger a Giucas Casella, Isola dei famosi: ecco il cast. Al via il 22 gennaio

Isola dei famosi 2018, in onda dal 22 gennaio in prima serata su Canale 5 . Sarà presentato da Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino è l'inviato. Opinionisti in studio sono Mara Venier e Daniele Bossari. Sull'Isola: Francesco Monte, Eva Henger, Cecilia Capriotti, Giucas Casella, Filippo Nardi, Jonathan Kashianian, Craig Warwick, Nino Formicola, Marco Ferri, Chiara Nasti e Paola Di Benedetto, Bianca Atzei, Nadia Rinaldi, Alessia Mancini, Francesca Cipriani, Amaurys Pérez e Rosa Perrotta. Non solo. Di dieci ragazzi che si stanno sfidando in "Saranno Isolani", uno riuscirà a conquistare un posto come naufrago all'Isola dei Famosi, affiancando così i vip selezionati per il reality.