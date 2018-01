Ascolti tv: boom per "Don Matteo"

Don Matteo superstar. E’ boom di ascolti per l’undicesima stagione della serie con Terence Hill che al suo ritorno si è aggiudicata la gara degli ascolti nel prime di ieri con 7.632.000 (share 31.6%) per i primi due episodi, risultando il programma più visto della giornata. In particolare il primo episodio, "L'errore più bello", ha avuto 8.258.000 (share 30.6%) e, il secondo, "Scene da un matrimonio" è stato visto da 7.083.000 (share 32.6%). "Don Matteo 11" è stato anche il programma più commentato dell’intera giornata sui social con 84 mila interazioni, al primo posto dei trend topic Italia su Twitter.

Su Canale 5 il film "San Andreas" con Dwayne Johnson è stato seguito da 2.762.000 (share 12%) e su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo "Chiedimi se sono felice" ha ottenuto 1.337.000 (share 5.25%).

Sempre in prima serata, da segnalare su Rai3 l’esordio di 'M', la nuova trasmissione di Michele Santoro, che con 1.139.000 (share 4.9% è stato il programma informativo più visto della serata). Su Rai2 la prima puntata di "Le Spose di Costantino", nuovo programma di Costantino della Gherardesca, ha raccolto 928.000 (share 3.6%) e su Retequattro "Quinta colonna" ha avuto 888.000 (share 4.2%). Su La7 Piazza Pulita ha avuto 797.000 (share 4%).

Nell’access prime time è leader "I soliti ignoti" con 5.431.000 (share 20.4%). Mentre "Striscia la notizia" su Canale 5 ha avuto 5.145.000 (share 19.07%). Su La7 "Otto e mezzo" è stato seguito da 1.716.000 (share 6.5%).

Per l’edizione delle 20 dei telegiornali, il Tg1 ha avuto 5.828.000 (Share 23.9%), il Tg5 è stato seguito da 4.828.000 (share 19.6%) e il TgLa7 è stato visto da 1.339.000 (share 5.4%).

In seconda serata "Porta a Porta" su Rai1 ha avuto 1.697.000 (share 18.8%).

La Rai segnala, nel day time di Rai1 il segmento finale di "Unomattina" con 1.156.000 (share 21.9%), "Storie italiane" con 1.069.000 (share 19.65%) e "Buono a Sapersi" con 987.000 (share 15.2%) e "La prova del cuoco" seguita da 1.932.000 (share 16.1%). Nella giornata bene "La vita in diretta", che in particolare nella seconda parte è stato seguito da 2.198.000 mila (share 16.05%) e "L'Eredità" con 5.381.000 (share 25.3%).

Complessivamente, le reti Rai si aggiudicano la prima serata con 11.383.000 (share 42.55%) contro i 7.730.000 (share 28.89%) di Mediaset, la seconda serata con 5.018.000 (share 39.9%) a fronte dei 3.096.000 (share 24.64%) delle reti del Biscione e l'intera giornata con 4.268.000 (share 39%) contro i 3.353.000 (share 30.61%) di Mediaset.