Vittoria per "Superbrain - Le supermenti" di Paola Perego, in onda su Rai1 che vince la sfida degli ascolti nel prime time di ieri con 4.065.000 (share 18.1%). Mentre su Canale 5 la fiction "Immaturi-La serie" ha ottenuto 3.730.000 (share 16.05%) e su Italia 1 il film "Hercules- La leggenda ha inizio" è stato seguito da 1.777.000 (share 7.15%). Sempre in prima serata, bene su Retequattro "Quarto Grado" con 1.401.000 (share 7.16%). Su Rai3 il film "La mafia uccide solo d’estate", della rassegna "L'oro dei David", ha ottenuto 1.066.000 (share 4.1%), su Rai2 "Kronos" è stato visto da 553.000 (share 2.25%). Su La7 "Propaganda Live" ottiene 710.000 spettatori (share 3.75%).