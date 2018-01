Ascolti tv: vince Fabio Fazio con "Che tempo che fa", in crescita "Amore criminale"

Ancora un buon risultato per "Che tempo che fa" di Fabio Fazio su Rai1 che si aggiudica la gara degli ascolti nel prime time di ieri con, nella prima parte, 3.765.000 (share 14.29%) e, nella seconda parte, "al Tavolo con gli ospiti" 2.428.000 (share 14.31%). Su Canale 5 "Liberi Sognatori", il secondo dei quattro film tv "Delitto di Mafia - Mario Francese", è stato seguito da 3.052.000 (share 12.78%). Al terzo posto un episodio del telefilm 'N.C.I.S.' su Rai2 che ha realizzato 1.797.000 (share 6.64%) e, a seguire, un episodio di "Bull" con 1.437.000 (share 5.88%).

Sempre in prima serata bene su Rai3 "Amore criminale" con Veronica Pivetti che cresce e ottiene 1.529.000 (share 6.39%). Su Italia 1 il film "Hunger Games - Il canto della rivolta" con Jennifer Lawrence ha avuto 1.280.000 (share 5.33%). E su La7 "Non è l’arena" di Massimo Giletti ha ottenuto 1.340.000 telespettatori (share 6.61%).

Nell’access prime time 'Paperissima Sprint' su Canale 5 ha avuto 4.312.000 (share 16.2%) ed è stato il più visto della giornata, mentre su Rai1, come al solito, spazio a "Che tempo che fa". Su Rai3 "Le ragazze del '68" sono state viste da 1.550.000 (share 5.84%).

Per l’edizione delle 20 dei telegiornali, il Tg1 ha avuto 5.439.000 (share 22.27%), il Tg5 è stato seguito da 4.294.000 (share 17.45%) e il TgLa7 è stato visto da 1.086.000 (share 4.42%).

In seconda serata vittoria su Rai2 per "La domenica sportiva" con 1.206.000 (share 9.35%). E sempre su Rai2, "Novantesimo minuto" ha segnato 1.604.000 (share 8.57%).

Per i contenitori pomeridiani, la Rai segnala il risultato della prima parte di 'Domenica in' su Rai1 con 2.205.000 (share 12.85%) e Mediaset il risultato su Canale 5 di "Domenica Live" su Canale 5 con: "Domenica Live Politica e Attualità" visto da 2.563.000 (share 15.11%), "Domenica Live Storie" seguito da 2.894.000 (share 17.77%) e "Domenica Live" prima parte con 2.965.000 (share 18.37%) e, seconda parte con 2.670.000 (share 14.88%).