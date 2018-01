La dj Jessie Diamond: «Vi presento CR 10, il mio nuovo singolo»

Energia, capacità comunicative, sex appeal, ottima musica ben mixata formano una miscela vincente. In Italia e all’estero discoteche, club esclusivi, locali per l’apertura dei concerti se la contendono. Starle dietro è semplicemente impossibile. Solare, allegra, estroversa, la parmigiana Jessica Tinelli, in arte Jessie Diamond, da 9 anni si è fatta un nome come dj e producer sia nel panorama italiano che in quello internazionale. Nel suo dj-set, sempre frizzante e innovativo, in consolle suona il genere commerciale ed è in uscita il suo nuovo singolo. «Il 23 gennaio uscirà il mio singolo “CR 10” con Dj Matrix e Matt Joe – spiega la dj - uno dei brani che potrete trovare nella loro nuova compilation “Musica da giostra volume 5” che quest’edizione vedrà la partecipazione di artisti che hanno fatto la storia della musica come Franchino o Gabry Ponte e degli artisti più in voga del momento. I brani spaziano tra vari generi musicali, dalla trap all’electro, ma sempre in chiave dance». La dj producer - che, tra una serata e l’altra e tra un disco e l’altro, non si ferma un attimo - ha iniziato a suonare nel 2008 facendo tanta gavetta, partendo dai bar e dai predisco nella sua Parma: «Forse è questo che ha fatto la differenza, ho costruito ed imparato nel tempo a fare il mio lavoro, con tanti sacrifici. Il mio primo singolo “Love is Emotion” uscito nel 2009, è una simpatica marcetta in battere e levare che è addirittura stata licenziata in diversi paesi esteri. Fece un grande boom e spesso ancor oggi mi capita di sentirla suonare». Una carriera iniziata per pura passione: «Ero affascinata da qualcosa che si pensava fosse solo ‘per i maschi’. Sono molto testarda quando una cosa mi interessa. All’epoca di dj donne italiane nel settore commerciale non ce n’erano. Sono stata una delle prime a non essere un prodotto studiato a tavolino da un’agenzia, un business. Quando ho iniziato io era difficilissimo, poche donne e tanti pregiudizi perché le uniche ragazze dj erano pornostar, ex cubiste o suonavano nude. Oggi penso sia ancora più difficile se non quasi impossibile emergere. Occorre l’idea, il talento e tantissime qualità, la concorrenza è spietata e chi deve esserci c’è da anni. Per me non è stato difficile, sono entrata in punta di piedi, con tantissima umiltà. Ricordo che per i primi due anni non mi facevo nemmeno chiamare dj, non mi sentivo all’altezza. Oggi due foto con le cuffie, due serate da amici in 12 mesi e sono tutti dj & producer. Io ho avuto fin da subito l’appoggio dei colleghi, il rispetto. Forse avevano capito che non ero lì per vendere fumo, ma volevo lavorare sodo, senza utilizzare l’immagine o altro. Io non penso di avercela fatta nemmeno oggi che ho il calendario pieno ed entusiasmanti progetti paralleli. Suono in qualsiasi situazione, in qualsiasi locale, da qualsiasi capienza. Ho suonato davanti a 10 persone così come davanti a 30.000 al festival di Grosseto. Mi sento sempre a mio agio e padrona della situazione, so sempre cosa fare. Il segreto è non fermarsi mai, non sentirsi mai migliore di nessuno, se non di te stesso il giorno prima». Il tornado di entusiasmo ed energia alla consolle Jessie Diamond ha avuto la fortuna di poter suonare con quasi tutti i top dj, Like Mike & Dimitri Vegas, Afrojack, Steve Aoki, Nicky Romero, Alesso: «Non solo, negli ultimi anni con l’avvento del rap sono stata scelta per le aperture dei concerti di Chris Brown, Tiga ed i nostri italiani, Gue Pequeno, Ghali, Sferaebbasta, Baby K., Rkomi. Dal 2011 ho la mia serata, ogni lunedì, alla Baia Imperiale, giro l’Italia da nord a sud e sono spesso all’estero. Ho avuto la fortuna di suonare anche al Privilege di Ibiza, isola che amo, o in Thailandia, non proprio dietro l’angolo. Sono soddisfatta e molto felice del percorso fatto, di poter collaborare con i migliori club italiani in modo continuativo: andare in un club una volta può essere fortuna, essere riconfermati per anni, è un’altra cosa!».