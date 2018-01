Ascolti tv: Romanzo Famigliare vince ancora, L'isola dei famosi debutta con il 25% di share

Il programma più visto della prima serata di ieri è stata la fiction Romanzo Famigliare, diretta da Francesca Archibugi con Vittoria Puccini, seguita in media da 4.701.000 spettatori, con uno share del 18.5%. In particolare il primo episodio ha superato i 5 milioni di spettatori (5.102.000) e totalizzato uno share del 18.26%. Il secondo ha totalizzato 4.409.000 spettatori, per uno share del 18.8%. Molto alto, segnala la Rai, il riscontro sul pubblico dei laureati, con il 21.1% di share. Su Canale5, bene l’esordio della edizione numero 13 de L’isola dei famosi che, dalle 21.37 all’1.30 circa, ha avuto un seguito di 4.565.000 spettatori e il 25,46% di share.

Nell’access prime time di Rai1 «I soliti ignoti» ha ottenuto 5.684.000 spettatori e il 20.22% di share. Su Canale5, Striscia la notizia è stato visto da 5.454.000 spettatori con il 19.36% di share. Su La7 Otto e mezzo è stato visto da 1.680.000 spettatori e il 6.07% di share.