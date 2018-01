Ferrari: «Il rilancio è tutto merito di un'azione corale»

Dodici anni ai vertici della Fondazione Toscanini: dal 2006 consulente, poi segretario generale e infine, dal 2015, sovrintendente dopo le dimissioni di Maurizio Roi passato al Carlo Felice di Genova. La storia professionale di Luigi Ferrari, milanese, uomo di musica e di cultura, classe 1951, coincide in questo lasso di tempo, con un pezzo della storia di Parma. Due volte nella polvere, due volte sugli altari: testimone diretto della resurrezione dal quasi-fallimento di due istituzioni, la Toscanini, appunto, e il Teatro Regio, in questo caso in supporto di Carlo Fontana. Due pagine difficili della nostra storia recente.

La Fondazione Toscanini ha avviato un avviso di ricognizione esplorativa, pubblicato anche sul nostro giornale, che scadrà il 28 febbraio, per l'incarico di sovrintendente. Dunque, Luigi Ferrari va in pensione?

«Esattamente. Può darsi che esista un'età della vita più adatta all'azione e una in cui si è più portati a riflettere, scrivere, magari trasmettere ad altri il poco che si è appreso. Quanto a me, a torto o a ragione, sento arrivare il tempo di questa "fase seconda", e non vedo motivo di sottrarmici...».

Domanda d'obbligo: il suo arrivo in Toscanini non fu facile. Cosa trovò e cosa lascia?

«Nel 2006, quando arrivammo più o meno tutti insieme a Parma, Maurizio Roi, Rosetta Cucchi ed io, la Fondazione era sull'orlo del baratro, lo sanno tutti. Nei soci fondatori originari stava prendendo corpo la volontà di chiudere e liquidare l'istituzione. Sarebbe stata non solo la sconfitta di un grande progetto culturale, ma anche una perdita secca in termini di produttività artistica e di patrimonio umano. Riuscimmo a convincere i responsabili politici di allora che una via d'uscita esisteva e che un rilancio sarebbe stato non solo possibile, ma davvero proficuo per la vita musicale di Parma e dell'Emilia-Romagna. Fummo creduti e ottenemmo fiducia. Gli esiti di quella decisione coraggiosa sono ormai sotto gli occhi di tutti».

E' questa la cosa di cui va più orgoglioso?

«Non attribuisco solo a me il merito dei risultati raggiunti. Gli anni trascorsi durante e dopo il periodo del risanamento hanno visto lo sviluppo di un'azione corale che ha avuto per protagonisti non solo i vertici della Fondazione, parlo del Consiglio d'amministrazione e del gruppo dirigente, ma tutti coloro che vi lavorano e collaborano, ad ogni livello. Solo così ha potuto fiorire e consolidarsi un dialogo con l'Amministrazione comunale e con le altre istituzioni della città. Ciò detto, mi pare che l'avere ricostruito o creato rapporti solidi con il Teatro Regio, con il Conservatorio, con il Teatro Due, senza perdere di vista il ruolo regionale, sia un importante risultato. Sotto il profilo artistico, è bello constatare il livello di assoluto rilievo raggiunto dall'orchestra. Ma non posso negare che il mio personale fiore all'occhiello sia il Centro di Produzione Musicale, atteso per quarant'anni e finalmente realizzato e inaugurato, proprio nell'anno del 150° toscanininano».

La Toscanini ha fatto un contratto triennale al maestro Chauhan, una vera rivelazione, come direttore principale della Filarmonica. Un colpaccio...

«Alla base di "colpacci" come questi c'è sempre un pizzico di fortuna. Ma conta soprattutto una capacità di giudizio che nasce dall'esperienza, dal saper discernere, in un ambito apparentemente inafferrabile come la qualità musicale, tra ciò che è valore reale o solo apparenza. Nel caso di Alpesh Chauhan, Rosetta Cucchi ed io abbiamo condiviso tutti questi primi momenti, con le trepidazioni, gli interrogativi e le decisioni anche rischiose che essi comportano. Poi, il lavoro di costruzione quotidiano lo ha fatto soprattutto lei, da direttore artistico, instaurando un personale sodalizio umano e musicale con Alpesh, e governando il nascere e il consolidarsi del felice rapporto che ora esiste tra lui e l'orchestra, così da rendere gli anni che Chauhan e la Toscanini trascorreranno insieme, e il lavoro che ne uscirà per la gioia di noi tutti, il solo possibile punto di partenza affinché la "rivelazione" di un talento oggettivamente prodigioso dia poi luogo all'affermazione di tutte le potenzialità che non è difficile scorgere nella sua giovane personalità di interprete».

Capitolo critiche: in questi anni non le sono mancate. Qualche tempo fa le sono state mosse accuse di volersi «allargare» al Teatro Regio. Cosa che poi non è avvenuta... anzi, la Toscanini si alterna con altre compagini in occasione della stagione lirica e del Festival Verdi...

«Come nell'industria del gossip, anche in politica quando si è a corto di argomenti concreti è forte la tentazione di ricorrere alla fantasia, e di costruire pericoli e nemici immaginari. Precisamente così avvenne nel caso della presunta "occupazione" del Teatro Regio da parte della Fondazione Toscanini, che qualcuno paventò all'epoca del passaggio tra la gestione "straordinaria" di Carlo Fontana e il ritorno a una positiva normalità con la nomina di Anna Meo alla direzione generale. Il periodo di Fontana, che mi ha visto presente al Regio accanto a lui in qualità di consulente per il bilancio e la gestione, ha coinciso con una dura ma indispensabile stagione di risanamento economico senza la quale la più gloriosa istituzione culturale cittadina rischiava seriamente di finire a gambe all'aria, proprio come sarebbe potuto accadere anni prima alla Toscanini. Merito di Carlo e del suo staff è stato quello di saper tenere la barra dritta in un mare fortemente tempestoso, e di ricondurre la nave in un porto sicuro, tanto per chiudere la metafora, senza che ciò comportasse l'interruzione della produzione artistica. A Fontana, così come a Federico Pizzarotti e a Laura Maria Ferraris, ho sempre riconosciuto in quel contesto anche il merito di avere capito l'importanza di una salda relazione di partnership artistica tra la Fondazione Toscanini, la sua Filarmonica e il Festival Verdi. A null'altro la Toscanini, meno che mai il sottoscritto, ha mai ambito. Che l'insieme di questa "cura" si sia rivelato un successo, mi sembra dimostrarlo a sufficienza ciò di cui la città è testimone in questi ultimi anni. Il resto, lo ripeto, è stato soltanto il frutto di abbagli estemporanei».

Toscanini e Verdi: cosa rappresentano per Parma oggi?

«Due asset storici di eccezionale importanza. Un binomio preziosissimo per qualificare un'identità culturale che mille altre città vorrebbero possedere. A Parma resta solo da imparare meglio, secondo me, una cosa: avvalersi "insieme" di questi due nomi. Non limitarsi solo a Verdi, lasciando il grande Arturo in una posizione defilata».

Tornando alla Fondazione, la ricognizione cerca una figura «alta». Chi immaginerebbe al suo posto? E, in ogni caso, quando avverrà il passaggio di consegne?

«Il panorama italiano ed europeo non è certo privo di figure che hanno tutte le carte in regola per proseguire il lavoro intrapreso in questi anni e imprimervi un segno fecondo e originale, come è giusta e necessaria ambizione di chi fa il mio mestiere. Non tocca a me suggerire la direzione da intraprendere. Ho però la ragionevole certezza che si faranno scelte all'altezza di quello che l'istituzione ha saputo diventare. Quanto ai tempi, il nostro Presidente, Luciano Pasquini, e il Consiglio di Amministrazione, con la cui decadenza cessa, per nostro statuto, anche l'incarico del Sovrintendente, hanno già stabilito di ritenere concluso il proprio mandato con l'approvazione del Bilancio 2017, che avrà luogo nel corso del prossimo aprile. Da lì in poi, sarà solo questione di procedure istituzionali...».

Per chiunque arrivi, la sfida maggiore – per la musica classica e la lirica - è il pubblico di domani?

«Il pubblico di domani è sempre la prima sfida, e non solo nel nostro campo. Abbiamo fatto molto per costruirlo, in questi anni, costituendo uno specifico settore Educational all'interno della nostra struttura operativa. Un'altra sfida, non meno importante, sarà per la Toscanini di domani la piena riconquista del territorio regionale alla musica sinfonica, oltre che alla lirica. Abbiamo inventato "Nuove Atmosfere" per Parma, al Paganini. Portiamo già una discreta porzione di quell'attività sinfonica in altri teatri della Regione, ma ci sono potenzialità da sviluppare e nuovi spazi da inventare. Quindi, parecchio buon lavoro per chi rimane e per chi verrà».

Ultima domanda: vive a Pesaro. Ci potrebbe essere il Rossini Opera Festival nel suo futuro?

«L'unico fatto indiscutibile è che una precisa legge dello Stato vieta a chiunque goda di trattamento pensionistico di occupare incarichi amministrativi, direttivi o consulenziali all'interno di un'istituzione pubblica o pubblicamente partecipata. Il che, a Parma, è il caso del Regio o della Toscanini. E a Pesaro, appunto, del Rof. Questo mi sembra porre fine a qualsiasi ipotesi legata al mio futuro, prima ancora che possa trasformarsi in tentazione... Scherzi a parte, nutro da sempre la passione dello scrivere, adesso a questo vorrei completamente dedicarmi: toccando ferro, spero di riuscirci abbastanza a lungo e con tutta la necessaria energia!».