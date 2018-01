Ascolti tv: vincono ancora le "Meraviglie" di Alberto Angela, con 5,4 milioni di spettatori

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Vincono ancora Le Meraviglie - La Penisola dei Tesori di Alberto Angela, su Rai1. Il programma ha ottenuto 5 milioni 492 mila spettatori con il 22.79% di share. Su Canale 5 la soap Il Segreto ha raccolto 2 milioni 792 mila spettatori con l’11.8% di share.

Nell’access prime time, Soliti Ignori Il Ritorno, su Rai, ha collezionato 5 milioni 350 mila spettatori con il 19.73% di share, mentre su Canale 5 Striscia La notizia è stato visto da 5 milioni 266 mila spettatori con uno share del 19.32%. Su La7 Otto e mezzo è stato scelto da 1 milione 440 mila spettatori con il 5.4% di share.

A livello generale le reti Rai sono avanti nella prima serata con 10 milioni 812 mila spettatori (40.31% di share) contro gli 8 milioni 917 mila spettatori e il 33.25% di Mediaset, in seconda serata con 4 milioni 456 mila spettatori, pari a uno share del 36.71%, contro i 4 milioni 63 mila spettatori con il 33.47% di Mediaset, e nelle 24 ore con 4 milioni 60 mila spettatori e il 37.88% (3 milioni 569 mila spettatori e il 33.3% di share per l’azienda di Cologno Monzese).

Nella sfida tra i tg delle 20, il Tg1 ha ottenuto 5 milioni 493 mila spettatori pari al 22.6% di share; il Tg5 è stato visto da 4 milioni 686 mila (19.1%) e il TgLa7 da 1 milione 187 mila (4.8%).

La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Rai3 il consueto appuntamento con Chi l’ha visto?, con 2 milioni 90 mila spettatori e il 9.22% di share, mentre su Italia1 il nuovo programma di Nicola Savino 90 Special ha raccolto 1 milione 920 mila spettatori pari a uno share del 10.04%. Su Rai2 il film Un fidanzato per mia moglie ha registrato 1 milione 545 mila spettatori con il 6%. Su La7 il programma di Enrico Mentana, La caduta, con una puntata dedicata a Mps, è stato visto da 613 mila spettatori con il 2.4%.

Su Rai4 - segnala la Rai - il film The Town ha interessato 1 milione 53 mila spettatori con il 4.57% di share.