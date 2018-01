Ascolti tv: Don Matteo 11 vola, ascolti verso il 30%

Ancora un successo per Don Matteo su Rai1: ieri i due episodi dell’undicesima stagione della fiction interpretata da Terence Hill in prima serata hanno totalizzato 6 milioni 749 mila spettatori (28.8% di share). In particolare, il primo episodio "La vera ricchezza" è stato seguito da 7 milioni 492 mila spettatori (28.1%) e il secondo "Il prezzo del talento" ha raggiunto 6 milioni 187 mila spettatori (29.5%). La serie - segnala la Rai - si riconferma il programma più visto della giornata, ottenendo un nuovo successo sul pubblico giovane: tra i ragazzi tra i 15 e 19 anni la fiction ha ottenuto il 31.4% di share.

Su Canale5 c'era "Sole a catinelle" con Checco Zalone che ha ottenuto 3 milioni 764 mila spettatori e il 15.62% di share. Su Italia 1 Captain America: Il Primo Vendicatore ha raggiunto 1 milione 377 mila spettatori (5.88%). Su Rai3 M, il programma di Michele Santoro, ha totalizzato uno share del 4.1%, con 950 mila spettatori mentre su La7 PiazzaPulita ha registrato 865 mila spettatori (4.51%). Su Rete4 Quinta Colonna è stata vista da 739 mila spettatori (3.62%). Su Rai2 Le spose di Costantino, il programma di Costantino della Gherardesca, ha raggiunto 690 mila spettatori con uno share del 2.7%.

Complessivamente il gruppo Rai si è aggiudicato la prima serata con 10 milioni 719 mila spettatori (40.2%), la seconda con 4 milioni 396 mila spettatori (36.2%) e l’intera giornata con 4 milioni 177 mila spettatori (38.3%). Mediaset ha raggiunto 4 milioni 177 mila spettatori (38.3%) in prime time, 4 milioni 177 mila spettatori (38.3%) in seconda serata, 4 milioni 177 mila spettatori (38.3%) nelle 24 ore.

In evidenza su Rai1 alle 10.52 la diretta delle celebrazioni del Giorno della Memoria dal Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, seguita da 1 milione 88 mila spettatori con uno share del 13.7%.

Molto seguita l’informazione, con dirette e servizi sull'incidente ferroviario di Pioltello. In particolare il Tg1 delle 20 è stato seguito da 5 milioni 905 mila spettatori (24.2%), il Tg2 delle 13 è stato visto da 2 milioni 481 mila (16.7%), il Tg3 delle 19 ne ha totalizzati 2 milioni 45 mila (10.6%) e le edizioni regionali della TgR delle 14 hanno raccolto 2 milioni 640 mila spettatori (16.25%). Il Tg5 ha avuto 4 milioni 856 mila spettatori (19.6%) mentre il Tg La7 1 milione 294 mila (5.24%).