Finardi, dalla musica ribelle al ribelle Vysotsky

Dalla “Musica ribelle” degli anni Settanta a Vladimir Vysotsky, un altro ribelle. Dieci anni fa Eugenio Finardi , di cui questa rubrica si è occupata a dicembre per i quarant'anni di “Diesel”, insieme a Carlo Boccadoro e all'ensemble di musica classica “Sentieri selvaggi”, pubblica “Il cantante al microfono”, omaggio all'attore, poeta e cantautore russo Vysotkky il cui nome negli anni Sessanta e Settanta fu costantemente sulle liste di proscrizione del regime comunista sovietico. Non è sicuramente il lavoro più noto di Finardi ma forse uno dei più intensi. Il 65enne cantautore milanese, notissimo nel panorama della canzone italiana impegnata per alcuni suoi brani di denuncia (si pensi, ad esempio, a "Scimmia", sul tema della droga, che ha fatto epoca), adesso prova a spaziare e volare ancora più in alto. Con risultati che possono sorprendere soltanto chi conosce poco il suo valore artistico.

Assieme a Filippo Del Corno, Finardi sceglie undici brani dell'autore russo scomparso nel 1980 e tradotti in italiano da Sergio Secondiano Sacchi e nel 2008 regala al pubblico “Il cantante al microfono”, un lavoro pieno di atmosfere e suggestioni. Prima di questo lavoro, nel 1993 lo stesso cantautore milanese aveva partecipato all'album tributo a Vysotsky intitolato “Il volo di Volodja” (così era infatti chiamato l'artista) ed eseguito da big della canzone italiana. Oltre a Finardi, tra gli altri, c'erano Vecchioni, Capossela, Ligabue, Paolo Rossi, Guccini e Milva, che avevano partecipato all'edizione del Premio Tenco, quell'anno dedicato proprio a Vysotsky.

Il poliedrico artista moscovita celebra un'umanità dolente e i suoi eroi (o, meglio, antieroi) sono spesso galeotti e malavitosi. E' un po' il Brassens o il De Andrè russo. Si attira perciò le censure del regime sovietico che tende ancora a veicolare nel mondo un'immagine diversa: quella del paradiso terrestre in salsa socialista. Un castello di carte che cadrà ma che, ai tempi di Vysotsky, è ancora in piedi. Le opere del poeta vengono censurate dal regime e allora l'artista moscovita cosa fa? Imbraccia la chitarra e canta le sue poesie. Anzi, fa di più. Incide il tutto su cassette che girano portando le sue parole e le sue storie, di orecchio in orecchio, in tutta l'Urss. Le ascoltano - e le fanno girare - i camionisti che guidano su e giù per le infinite strade dell'”impero sovietico”, ma anche gli operai, gli impiegati, gli studenti. Vysotsky diventa un mito e muore a 42 anni. Al suo funerale, nonostante il regime comunista abbia obbligato la stampa ufficiale a non dare la notizia, c'è quasi un milione di persone.

La voce profonda e inconfondibile di Finardi dà un tocco ancora più vibrante alle traduzioni delle storie scritte dall'autore moscovita. Undici brani che spaziano dal dramma della guerra di “Dal fronte non è più tornato”, all'altrettanto drammatica “La caccia ai lupi”, dove il più forte ha sempre la meglio sul più debole (tanti i riferimenti che possono essere trovati). Ma qui le bestie non sono quelle che compongono il branco, ma i cacciatori che prendono la mira mentre “rossa è la neve di bandiere di viltà”. Ci sono poi “Ginnastica”, “Il cantante al microfono”, che dà il titolo al lavoro, e tanto altro che chi voglia conoscere bene Finardi non può non ascoltare. Qualche riga a parte merita “Il pugile sentimentale”, dove - come spesso accade nelle liriche di Vysotsky - l'ironia si fonde con la dura realtà. E' la storia, a tratti davvero irresistibile, di un boxeur che non riesce a picchiare, neppure la volta che vince. Buon ascolto.