Ascolti tv: le "menti" di Superbrain superano i 3,8 milioni di spettatori

Superbrain - Le supermenti ha vinto ancora la sfida della prima serata del venerdì: la terza puntata del programma condotto da Paola Perego, in onda ieri ha ottenuto 3 milioni 822 mila telespettatori con il 17.3% di share. Su Canale5 Immaturi - La Serie è stata apprezzata da 3 milioni 338 mila spettatori con il 14.61% di share.

Sempre in prima serata su Rai3 il film Veloce come il vento, ha ottenuto 1 milione 568 mila telespettatori (6.3%). Su Rete4 per Quarto Grado 1 milione 340 mila spettatori e il 6.9% di share. Su Italia1 Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick ha totalizzato 1 milione 203 mila spettatori (5.3%). Su La7 Propaganda Live ha messo a segno 697 mila spettatori con uno share del 3.65%. Su Rai2 Kronos è stato visto da 481 mila telespettatori (2%).

Nel complesso le reti Rai si aggiudicano il prime time con 9 milioni 8 mila telespettatori per uno share del 35.1 per cento (per Mediaset 8 milioni 653 mila e il 33.35%) e l’intera giornata con 3 milioni 858 mila e il 35.6% (per Mediaset 3 milioni 596 mila e il 33.16%). Cologno Monzese si impone in seconda serata con 4 milioni 101 mila spettatori (34.1%) contro i 3 milioni 571 mila spettatori (29.7%) della Rai. La7 segnala che la rete nel prime time con il 4.47% di share (20.30-22.30) conquista il quinto posto.

Nel preserale di Rai1 L’Eredità ha avuto 5 milioni 531 mila telespettatori (26.3%). Nell’access prime time sempre su Rai1 Soliti Ignoti, il ritorno con Amadeus ha raggiunto 5 milioni 591 mila telespettatori (21.4%) ed è il programma più visto della giornata dopo il Tg1. Su Canale 5 Striscia la Notizia è stato seguito da 5 milioni 106 mila spettatori (19.55%). Su La7 per Otto e mezzo di Lilli Gruber 1 milione 693 mila spettatori e il 6.53% di share.

Per quanto riguarda l’informazione il Tg1 delle 20 è stato seguito da 5 milioni 639 mila spettatori (23.91%), il Tg5 ha avuto 4 milioni 385 mila spettatori (18.34%) mentre il Tg La7 di Enrico Mentana ne ha raggiunti 1 milione 259 mila (5.29%).

La Rai segnala anche, subito dopo il Tg1 delle 20.00, la nuova striscia PrimaFestival - condotta da Sergio Assisi e Melissa Greta Marchetto - con un pubblico di 4 milioni 650 mila persone e uno share del 18.3% e in seconda serata su Rai1 Tv7 a cura del Tg1, con 747 mila telespettatori (8.3%). Tra i programmi del mattino di Rai1: Unomattina ha avuto 985 mila spettatori (17.9%), Storie Italiane 999 mila telespettatori (17.9%), La Prova del Cuoco 1 milione 879 mila spettatori (14.3%). Su Rai3 Agorà è stato visto da 476 mila telespettatori (7.8%) e Geo da 1 milione 489 mila (11.3%).

Sui canali specializzati i tre episodi di Criminal Minds su Rai4 ha messo a segno una media di 709 mila spettatori (2.9%). La fiction Pietro Mennea. La freccia del Sud su Rai Premium ha ottenuto 439 mila spettatori (1.9%) e il film Una notte al museo su Rai Movie 449 mila (1.8%).