I finalisti per l’ammissione all’Accademia Verdiana 2018

Dopo le tre giornate di audizione dei finalisti delle selezioni per l’ammissione al Corso di “Tecnica e stile del repertorio verdiano” dell’Accademia Verdiana, la commissione composta da Cristiano Sandri (responsabile della selezione), Vincenzo De Vivo (Direttore artistico dell’Accademia di Arte Lirica di Osimo), Gianni Tangucci (Coordinatore dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino), Paolo Zoppi (Membro del Gruppo Appassionati Verdiani - Club dei 27), Giannina Seccia (esperto dei processi selettivi), ha reso nota la graduatoria. Come da Regolamento, i primi 12 candidati sono ammessi al Corso, gli altri finalisti, secondo l’ordine in graduatoria, potranno subentrare ai titolari in caso di rinuncia o esclusione di questi ultimi. Questi i nomi dei primi 12 candidati ammessi: 1 Gu Wenmeng (soprano); 2 Lee Jooyeon (soprano); 3 Kwon Ohyoung (baritono); 4 Veltri Federico (tenore); 5 Choi Sunhye (soprano); 6 Wang Yuliang (baritono); 7 Solodkyy Vasyl (tenore); 8 Herrera Diaz Roxana Soledad (soprano); 9 Zuo Yiyu (soprano); 10 Zhang Chaojun (tenore); 11 Qi Ling (soprano); 12 Wu Yue (soprano).

Gli ammessi al Corso potranno conseguire una preparazione vocale, musicale e teatrale di eccellenza seguendo, presso il Teatro Regio di Parma, un percorso di 1000 ore di lezioni e work experience dal 12 febbraio al 24 giugno e dal 1 settembre al 21 ottobre 2018. Lo svolgimento della seconda parte del corso durante il Festival Verdi 2018 favorirà il coinvolgimento diretto degli allievi nelle attività del Festival. Ai partecipanti potranno inoltre essere proposte collaborazioni artistiche nell’ambito della programmazione della Stagione Lirica.

Accademia Verdiana – Corso di “Tecnica e stile del repertorio verdiano”. Operazione Rif. PA 2017-7766/RER approvata con Delibera di Giunta Regionale n.1225/2017 co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna). In collaborazione con Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, Comune di Parma Assessorato alla cultura, Comune di Busseto, Università Commerciale Luigi Bocconi, Conservatorio di Musica di NanHai (Cina), Teatr Wielki-Polish National Opera, Akademia Operowa (Polonia).

Per informazioni: tel. 0521 203955 - accademiaverdiana@teatroregioparma.it.