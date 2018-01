Ascolti tv: Maria De Filippi regina del sabato sera con " C'è posta per te "

C'è posta per te di Maria De Filippi domina la prima serata del sabato sera con 5.594.000 spettatori totali e una share del 28.59%. Su Rai1 il film Il Labirinto del Silenzio è stato visto da 2.791.000 spettatori pari al 12.34% di share.

Nel resto della prima serata Rai, su Rai2 NCIS ha raccolto 1.412.000 spettatori (5.84% di share), mentre Bull ha ottenuto 1.205.000 spettatori (5.25% di share). Su Rai3 per La Linea Verticale 1.122.000 spettatori (4.62%) nel primo episodio e 982.000 spettatori (4.19%) nel secondo.

Per quanto riguarda la prima serata Mediaset, su Italia 1 L'Era Glaciale 3 - L’alba dei dinosauri è stato visto da 1.737.000 spettatori (7.41%). Su Rete4 The Asian Connection ha ottenuto 702.000 spettatori con il 3.02% di share.

Su La7 Razza umana - Speciale Enrico Mentana, dedicato al Giorno della Memoria, ha registrato 692.000 spettatori con uno share del 2.87%.

Sono stati, inoltre, 1.854.000 gli spettatori che hanno ascoltato ieri sera la testimonianza di Sami Modiano, sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz Birkenau, nel film Tutto davanti a questi occhi, realizzato e diretto da Walter Veltroni. Lo hanno fatto su Sky, Rai 3, Iris e La7 che, con un’operazione senza precedenti, hanno trasmesso in occasione della Giornata della Memoria la storia sconvolgente di uno dei pochissimi sopravvissuti alla Shoah, raccolta nel film prodotto da Sky e Palomar. In particolare Rai 3 è stato seguito da 890 mila spettatori con il 5,12% di share, su LA7 da 683 mila spettatori con il 2,94% di share, mentre su Iris da 138 mila spettatori. Inoltre, su Sky è stato visto da 144 mila spettatori.

Nel complesso le Reti Mediaset si sono aggiudicate prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 8.739.000 spettatori (37.27%), 5.985.000 spettatori (45.09%) e 3.876.000 spettatori (34.27%).

Per quanto riguarda i Tg delle 20, il Tg1 è stato visto da 5.143.000 (24.02%), il Tg5 da 4.012.000 (18.61%), il TgLa7 da 988.000 (4.59%).