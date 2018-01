Torna «X-Files»: la serie cult è all'undicesima stagione

Le avventure di Mulder (David Duchovny) e Scully (Gillian Anderson) tornano da stasera alle 21 in prima visione su Fox (Sky, 112) con 10 episodi. I due protagonisti stanno per tornare con una nuova stagione della serie cult degli anni ‘90, dopo la parentesi del 2016 che aveva riportato in auge X-Files dopo una pausa lunga 13 anni.

La celebre coppia ha da sempre appassionato milioni di telespettatori diventando un fenomeno mondiale: intrighi, misteri soprannaturali, alieni e cospirazioni governative; tutti ingredienti di una ricetta che ha avuto subito grande successo anche in Italia dove nel 1996 vinse un Telegatto come miglior serie drammatica. X-Files ritorna in un periodo di grandi revival, un quarto di secolo esatto dopo il primo episodio del 1993. In una stagione televisiva in cui è esploso il fenomeno del binge watching, X-Files, insieme alla coeva Twin Peaks, è stata la prima serie TV pensata per essere vista continuativamente. Come mai era successo prima, lo spettatore iniziò a sviluppare con il telefilm un relazione personale, incoraggiata dai forum su internet che nasceva proprio in quegli anni.

Lo script della nuova stagione riprenderà esattamente dal punto in cui si era fermata, con Mulder in fin di vita a causa del virus spartan che minaccia il mondo intero e ruoterà attorno alla disperata ricerca di William, il figlio dei protagonisti, che dopo essere scomparso farà finalmente ingresso nella serie.

L’undicesima stagione inoltre riporterà in scena alcuni personaggi storici come il direttore Walter Skinner, l’Uomo che fuma e Monica Reyes. Nel cast anche Haley Joel Osment (Il Sesto Senso), che apparirà in un episodio speciale durante il quale verrà svelato il passato di Skinner, personaggio interpretato da Mitch Pileggi (Stargate Atlantis, Dallas).