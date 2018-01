Ascolti tv: Fazio vince la prima serata di domenica con "Che tempo che fa"

Che tempo che fa trasmesso su Rai1 ieri che ha vinto la prima serata avendo ottenuto 4 milioni 477 mila spettatori e uno share del 17.00%. La seconda parte con il Tavolo degli ospiti ha registrato 2 milioni 842 mila e il 16.6% di share. Il programma - segnala la Rai - è anche il più discusso sui social della giornata di ieri posizionandosi in testa alla classifica Nielsen con 203 mila interazioni.

Su Canale5 La Scorta di Borsellino, Emanuela Loi per il ciclo Liberi Sognatori ha ottenuto 3 milioni 460 mila spettatori e il 14.27% di share.

La serata televisiva prevedeva su Rai2 un episodio del telefilm Ncis che ha realizzato 1 milione 920 mila spettatori (7.1%) e a seguire un episodio di Bull con 1 milione 519 mila (6.3%).

Su La7 il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena, sospeso alle 22.40 dopo un malore causato dall’influenza del conduttore, ha registrato 1 milione 511 mila spettatori (5.7%).

Su Rai3 il programma di Veronica Pivetti Amore criminale ha fatto registrare 1 milione 418 mila spettatori (6.3%). Su Italia1 Hunger Games - Il Canto della Rivolta ha avuto una media di 1 milione 311 mila spettatori (5.64%) mentre su Rete4 il film The Bourne Legacy è stato seguito da 771 mila spettatori (3.36%).

A livello complessivo vittoria delle reti Rai in prima serata con 9 milioni 681 mila spettatori (36.63%), in seconda con 4 milioni 222 mila (35.29%) e nell’intera giornata 4 milioni 495 mila (37.06%). Mediaset ha raggiunto 7 milioni 957 mila spettatori (30.11%) in prime time, 3 milioni 432 mila spettatori (28.69%) in seconda serata, 3 milioni 558 mila spettatori (29.33%) nelle 24 ore.



Nell’access prime time su Canale5 Paperissima Sprint è stato visto da 4 milioni 450 mila spettatori (16.69%). Su Rai3 Le ragazze del '68 sono state viste da 1 milione 424 mila (5.4)%.

Per quanto riguarda l’informazione il Tg1 delle 20 è stato seguito da 5 milioni 455 mila spettatori (22.6%), il Tg5 ha avuto 4 milioni 265 mila spettatori (17.5%) mentre il Tg La7 di Enrico Mentana ne ha raggiunti 1 milione 154 mila (4.8%).



In seconda serata su Rai2 La domenica sportiva ha registrato 1 milione 194 mila spettatori (9.4%): la pagina sportiva di ieri prevedeva anche nel pomeriggio su Rai2 Novantesimo minuto che ha segnato 1 milione 539 mila (8.1%).

La Rai segnala anche su Rai1 alle 8.20 la seconda parte di Unomattina in famiglia con 1 milione 876 mila spettatori (26.1%) e nel pomeriggio la prima parte di Domenica in con 1 milione 848 mila e uno share dell’11%. Su Canale5 Domenica Live ha messo a segno 2 milioni 920 (17.6%) con l’Attualità, 3 milioni 31 mila (19.3%) con le Storie, 3 milioni 807 mila (23.8%) nella parte successiva, 2 milioni 738 mila (15.5%) con le Elezioni Politiche e 2 milioni 262 mila (11.7%) con l’Ultima Sorpresa.

Su Rai2 alle 11.30 la seconda parte di Mezzogiorno in famiglia ha raggiunto 1 milione 378 mila spettatori (10.8%) mentre Quelli che il calcio ha realizzato 1 milione 484 mila (9.4%). Su Rai3 il programma di Lucia Annunziata Mezz'ora in più è stato seguito da 959 mila spettatori (6.46%) mentre, a seguire, la seconda parte di Kilimangiaro ha avuto un seguito di 1 milione 764 mila spettatori (10.1%).