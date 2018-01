Musica: The Voice of Italy torna su Rai2. I coach: Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia

The Voice torna su Rai2. Un grande show musicale in versione rinnovata: «Siamo molto orgogliosi di riportare su Rai2 uno degli show musicali più importanti e di maggior successo in tutto il mondo in una versione rinnovata, nel meccanismo e nel cast». Lo annuncia in una nota il direttore della seconda rete Rai Andrea Fabriano che aggiunge alcuni dettagli: «Una conduzione ironica ed eclettica come quella di Costantino della Gherardesca e quattro coach di grande personalità, Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia, ognuno con una identità artistica molto differente.

Il format, distribuito in 62 Paesi e che ha conquistato un totale di mezzo miliardo di spettatori nel mondo, «in Italia sarà ancora più avvincente grazie a una struttura più snella e agile».

