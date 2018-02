Ascolti tv: Don Matteo sconfigge Checco Zalone e Iron Man

Un’altra vittoria su Rai1 per Don Matteo 11, che ha battuto Checco Zalone aggiudicandosi la gara degli ascolti nel prime time di ieri con 6.704.000 spettatori e uno share del 28.2%. In particolare, il primo episodio è stato seguito da 7.183.000 (share 27%) e il secondo ha raggiunto 6.323.000 (share 29.4%). La serie si riconferma così il programma più visto della giornata, ottenendo un nuovo successo sul pubblico giovane: tra i ragazzi di 8-14 anni - segnala la Rai - lo share è stato del 32% con 5,7 punti in più rispetto alla puntata precedente. Terence Hill ha sbaragliato anche il film "Che bella giornata" con Checco Zalone, visto su Canale 5 da 3.090.000 (share 13.06%). E su Italia 1 il film "Iron man" ha avuto 1.498.000 (share 6.42%).

Sempre in prima serata, su La7 Piazzapulità è stato visto da 982.000 (share 5.13%). Su Rai3 "M" di Michele Santoro ha totalizzato 914.000 spettatori (share 4%). Su Retequattro 'Quinta Colonnà ha avuto 828.000 (share 4.13%). Su Rai2 'Le spose di Costantinò, il programma di Costantino della Gherardesca, è stato seguito da 814.000 (share 3.2%).

Nell’access prime time è leader "Striscia la notizia", visto su Canale 5 da 5.135.000 telespettatori (share 19.09%), mentre per "Soliti ignoti" su Rai1 gli spettatori sono stati 4.988.000 (share 18.56%). Bene su La7 "Otto e mezzo" di Lilli Gruber che è stato seguito da 1.913.000 (share 7.20%). Mediaset segnala il risultato di 'Dalla vostra parte - Verso il votò visto su Retequattro da 1.137.000 (share 4.30%).