Ascolti tv: Maria De Filippi è regina del sabato sera con quasi il 30% di share

C'è posta per te di Maria De Filippi ha vinto di nuovo il sabato sera tv, seguita su Canale 5 da 5.838.000 spettatori, sfiorando il 30% di share (29.54%) e risultando anche il programma più visto delle 24 ore. Su Rai1 il film Il principe abusivo di Alessandro Siani è stato visto da 2 milioni 547 mila telespettatori (11%).

Nel complesso netto en plein Mediaset con il 37.32% in prime time (Rai 34,24%, La7 3,36%); in seconda serata con il 44,66% (Rai 22,62%, La7 3%) e intera giornata con il 34,31% (Rai 33,73%, La7 2,88%).

In access prime time su Rai1 I soliti ignoti vince con 4 milioni 938 mila spettatori e uno share del 20.2; su Canale 5, Striscia la notizia è stato seguito da 4.439.000 (share 18.26%)

Seguono in prime time su Italia 1 il film d’animazione L'era glaciale 4 - Continenti alla deriva con 1.707.000 (7.06%). Su Rai2 gli episodi di «N.C.I.S. Unità anticrimine» e «Bull», trasmessi in prime time, hanno raccolto rispettivamente 1 milione 411 mila spettatori (share del 5.7 per cento) e 1 milione 510 mila spettatori (share 6.4). Su Rai3 i due episodi di «La Linea Verticale», la nuova serie con Valerio Mastandrea, hanno ottenuto 1 milione 322 mila spettatori (share del 5.4 per cento) e 1 milione 174 mila (share del 4.9 per cento). Sempre su Rai3, il programma di Massimo Gramellini «Le parole della settimana», in onda alle 20.35, visto da 1 milione 730 mila spettatori con il 7.1 per cento di share. Su Retequattro Dalla Vostra parte anche di sabato ha avuto 806 mila spettatori con il 3.36%.