Parte Sanremo, le tv cambiano i palinsesti: Criminal Minds, talk show e Woody Allen per "affrontare" le canzoni

Via C'è posta per te e la fiction Immaturi su Canale 5, niente Quinta colonna su Rete4, salta un turno '90 Special di Nicola Savino su Italia 1. Mediaset rivoluziona il palinsesto durante la settimana di Sanremo e punta sui grandi film. A un mese dalle elezioni del 4 marzo, restano in pista i talk show, da #Cartabianca a diMartedì a Piazzapulita e su La7 scende in campo anche Enrico Mentana con Bersaglio mobile, mentre Sky va dritta per la sua strada, con Masterchef e le serie cult. Scampato il pericolo Champions League (in calendario la settimana dopo), qualche insidia può arrivare dal calcio di serie A, con i match di vertice Fiorentina-Juventus e Napoli Lazio.



La settimana si apre lunedì 5 febbraio con la sfida tra In punta di piedi, storia vera anticamorra al femminile, e l’Isola dei famosi su Canale 5. Su Italia 1 c'è Mission Impossible, su Rai2 Voyager e su Rai3 le inchieste di Presadiretta.



Martedì 6 debutta il festival di Claudio Baglioni. Canale 5 si affida al film di Pieraccioni Io e Marilyn e inaugura in seconda serata, con Vicky Cristina Barcelona, una carrellata dedicata a Woody Allen. Su Rete4 salta Il terzo indizio, sostituito dal thriller 15 minuti - Follia omicida a NY, su Italia 1 c'è Terminator 2. Rai2 conferma Criminal Minds, Rai3 il talk di Bianca Berlinguer e La7 non smonta diMartedì. Sky Uno propone come sempre Alessandro Borghese - 4 ristoranti e a seguire (per tutta la settimana) E poi c'è Cattelan. Su Sky Atlantic c'è la serie Mosaic.



Mercoledì 7 febbraio, seconda serata di Sanremo, Rai3 conferma l’appuntamento con Chi l’ha visto?, mentre su Canale 5 c'è la soap Il segreto e su Rete4 la pellicola Highlander. Italia 1, al posto di '90 Special, propone il film Seven. La7 schiera invece Mentana con Bersaglio mobile. Su Sky Arte spazio a Rock Revolution, le invenzioni che hanno cambiato la musica, su Sky Atlantic ecco le serie I'm dying up here e Transparent.



Giovedì 8 febbraio al festival Canale 5 risponde con la commedia Tre all’improvviso, Italia 1 con il cult I soliti sospetti, Rete4 con il film drammatico Il buio nell’anima (al posto di Quinta colonna). Film anche su Rai2 (Un anno da leoni) e Rai3 (The Tourist). La7 conferma Piazzapulita, Sky Uno l'appuntamento con Masterchef.



Venerdì 9 febbraio contro la serata duetti all’Ariston ancora film, L’amore non va in vacanza su Canale 5 (al posto della fiction Immaturi), The Mask - Da zero a mito su Italia 1, Planet of the Apes su Rai2, Il giovane favoloso su Rai3, mentre su Rete4 resta Quarto grado e su La7 resta Propaganda Live. Su Sky Atlantic c'è la serie Le Bureau - Sotto copertura, su Fox Crime una nuova puntata di American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace. In campo la serie A con Fiorentina-Juventus.



Sabato 10 febbraio gran finale all’Ariston. Canale 5, al posto di C'è posta per te, propone il film tv Vip, Italia 1 la pellicola The Mask 2 e Retequattro Dredd la legge sono io. Su Rai2 c'è Ncis, su Rai3 L’uomo che sussurrava ai cavalli. Al San Paolo scendono in campo tra Napoli e Lazio.