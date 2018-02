Fabio Fazio porta Zingaretti e Dorelli a Che tempo che fa: ascolti al 18,5%

Su Rai1 Che Tempo Che Fa - dalle 20.39 alle 22.46 - con ospiti Luca Zingaretti e Johnny Dorelli (assente dal quest’ultimo dalla tv da 10 anni) gran risultato: 4.733.000 spettatori pari al 18.54% di share mentre Che Tempo Che Fa - Il Tavolo ha ottenuto 2.milioni 471 mila spettatori e il 15,3% di share. Tra i laureati il programma ha raccolto il 21.2 share ed è stato il più visto dell’intera giornata dopo il Tg1. Su Canale 5 per il ciclo Liberi Sognatori Una Donna contro tutti - Renata Fonte ha raccolto davanti al video 2.740.000 spettatori pari al 12% di share.

Seguono in prime time: su Rai2 la prima stagione in prima visione assoluta Ncis 15 ha catturato l’attenzione di 1.889.000 spettatori (7.2%) mentre l’esordio di SWAT ha raccolto 1.765.000 (7.4%). Su La7 il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena ha interessato 1.461.000 spettatori con il 7.2%. Su Italia 1 Battleship ha intrattenuto 1.356.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Rai3 buon risultato per il programma di Veronica Pivetti «Amore criminale» che ha fatto registrare 1 milione 407 mila spettatori e il 6.1 di share. Su Rete4 il film L’Ultimo Samurai è stato visto da 684.000 spettatori con il 3.3% di share.

Nel complesso dei gruppi delle fasce orarie en plein per gli ascolti delle reti Rai che ottengono in prima serata 9 milioni 514 mila telespettatori pari 37.02% di share (a fronte dei 7 milioni 278 mila registrati dai canali Mediaset con il 28.32% di share); in seconda serata il 32.63% rispetto al 28.37% e nell’intera giornata 36.27 contro il 28.23 della diretta concorrenza.

In Access Prime Time, Paperissima Sprint in onda su Canale 5 ha ottenuto una media di 4.477.000 spettatori con uno share del 17.1%. Su Rai2 Lol :-) 1.450.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Le Ragazze del 68 ha interessato 1.296.000 spettatori pari al 5% di share. Su Italia1 CSI ha totalizzato 856.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 Quarto Grado di Domenica ha raccolto 726.000 spettatori con il 2.8% di share. Nel segmento del preserale, su Rai1 Insoliti Ignoti ha raggiunto 2.787.000 spettatori (14.5%), nella prima parte, e di 3.927.000 spettatori (18.3%), nella seconda. Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.932.000 spettatori (15.6%) mentre Avanti Un Altro raccoglie 4.239.000 spettatori (20.1%). Su Rai2 Novantesimo Minuto Tempi Supplementari ha raccolto 1.067.000 spettatori (5.3%) mentre Squadra Speciale Cobra 11 1.088.000 (4.7%). Su Italia1 L’Isola dei Famosi segna 428.000 spettatori con il 2.1%. CSI Miami ha totalizzato 514.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 Blob segna 1.166.000 spettatori con il 5%. Grazie dei Fiori registra 1.172.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 Tempesta D’Amore ha ottenuto 908.000 spettatori e il 3.9%.